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Ravenna, scatta il conto alla rovescia per il Ronaldinho Day: ecco i prezzi dei biglietti

Tommaso Maschio
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Tommaso Maschio
Oggi alle 20:34Serie C
05.11.2026 20:34Serie C
Fonti preferite
Il derby contro il Forlì non sarà compreso nell'abbonamento: prezzi dai 15 ai 150 euro per la gara che segnerà il ritorno di Ronaldinho in campo
FotoTUTTOmercatoWEB

Scatta il conto alla rovescia per il Ronaldinho Day a Ravenna. Fra dieci giorni infatti sarà in programma la sfida contro il Forlì nella quale il campione brasiliano tornerà in campo dopo il ritiro dal calcio giocato annunciato otto anni fa. Il club romagnolo ha comunicato sul proprio sito che la gara non sarà compresa negli abbonamenti stagionali comunicando i prezzi e le modalità d'acquisto dei biglietti per questa giornata storica.

Il comunicato del Ravenna

Il Ravenna FC comunica le modalità di prevendita dei biglietti per la gara Ravenna–Forlì, in programma domenica 15 novembre 2026 alle ore 17:30 allo Stadio Bruno Benelli, valida per il campionato di Serie C Sky Wifi 2026/27, che segnerà l'attesissimo ritorno in campo di Ronaldinho con la maglia giallorossa. In occasione di questo evento straordinario, la società ha indetto la GIORNATA GIALLOROSSA: la gara non sarà pertanto compresa negli abbonamenti stagionali.

La volontà del Ravenna FC è quella di riservare la massima priorità ai propri abbonati, riconoscendo e premiando chi, attraverso la sottoscrizione della tessera stagionale, ha dimostrato attaccamento ai colori giallorossi e fiducia nel progetto della società. Per questo motivo, agli abbonati sarà garantita una prima fase di vendita esclusiva, con tariffe riservate e il diritto di confermare il proprio posto. Parallelamente, per consentire anche agli altri tifosi di partecipare a un appuntamento destinato a entrare nella storia del club, Ravenna FC ha previsto l’allestimento di una tribuna temporanea aggiuntiva, TRIBUNA R10, che consentirà di ampliare la capienza dello Stadio Benelli. I biglietti per questa struttura saranno disponibili durante la vendita libera, con un sistema articolato in tre fasce di prezzo progressive (tier).

PRELAZIONE ABBONATI – PRIORITÀ E POSTO GARANTITO

Fase riservata esclusivamente agli abbonati della stagione 2026/27. Gli abbonati potranno acquistare il biglietto per la gara confermando il proprio posto, alle tariffe agevolate previste dalla società.
Periodo di prelazione:
• Apertura: giovedì 5 novembre, ore 15:00
• Chiusura: sabato 7 novembre, ore 19:00
La prelazione potrà essere esercitata utilizzando il codice Fidelity e il PIN associato alla propria tessera, necessari per accedere alla procedura di acquisto.
Attenzione: allo scadere della finestra di prelazione, i posti non confermati torneranno automaticamente nella disponibilità della società e potranno essere acquistati durante la successiva fase di vendita libera.
Tariffe riservate agli abbonati
CURVA MERO: Intero 15,00 euro, Ridotto Young e under14: 10,00 euro
TRIBUNA INFERIORE COPERTA: Intero 30,00 euro, Ridotto Young e under14: 15,00 euro
TRIBUNA LATERALE COPERTA: Intero 40,00
TRIBUNA CORVETTA: Intero: 50,00 euro
Le tariffe ridotte sono riservate agli Under 14 e ai Young dai 15 ai 23 anni, esclusivamente nei settori Tribuna Inferiore e Curva.

VENDITA LIBERA – SETTORI ORDINARI DELLO STADIO

Fase aperta a tutti i tifosi, successivamente alla prelazione abbonati.
Durante questa fase saranno resi disponibili i posti non confermati dagli abbonati e gli ulteriori posti destinati alla vendita libera, secondo le disponibilità dei singoli settori.
La fase di vendita libera inizierà lunedì 9 novembre alle ore 15,00
Tariffe di vendita libera
CURVA MERO: Intero 30,00 euro, Ridotto Under 18: 25,00 euro, Ridotto under14: 20,00 euro
TRIBUNA INFERIORE COPERTA: Intero 60,00 euro, Ridotto over65 e under18: 40,00 euro Ridotto under 14: 30,00 euro
TRIBUNA LATERALE COPERTA: Intero 120,00 euro, Ridotto Over65, under18 e under14: 75,00 euro
TRIBUNA CORVETTA: non disponibile in vendita libera
CURVA SUD: Intero 30,00 euro, Ridotto Under 18: 25,00 euro, Ridotto under14: 20,00 euro

VENDITA LIBERA – TRIBUNA R10

Ulteriori posti disponibili grazie all’ampliamento della capienza dello Stadio Benelli. Per consentire a un numero ancora maggiore di tifosi di assistere dal vivo alla partita, Ravenna FC ha previsto l’allestimento di una tribuna temporanea aggiuntiva nell’area Distinti.
La vendita dei biglietti per questa struttura sarà articolata in tre fasce a prezzo progressivo, secondo il seguente schema:
TIER 1:
Tribuna R10: Intero 75,00 euro Intero con servizio hospitality: 150,00 euro
Disponibilità 500 posti + 40 con hospitality
TIER 2: tbd
TIER 3: tbd
 
Le modalità di vendita e relative tempistiche saranno comunicate nei prossimi giorni attraverso i canali ufficiali della società.

SETTORE OSPITI

Le disposizioni relative alla vendita dei biglietti per il settore ospiti saranno comunicate successivamente, a seguito delle determinazioni assunte in sede di GOS (Gruppo Operativo Sicurezza).

ACCREDITI

In considerazione del carattere eccezionale dell’evento e della prevedibile elevata richiesta di biglietti, non saranno concessi accrediti di cortesia  (Società sportive, procuratori, tessere AIA, CONI, FIGC) o di altra natura, fatta eccezione esclusivamente per:
◦ Persone con disabilità certificata al 100%, secondo le modalità previste dalla società (i posti per le persone con disabilità al 100% non deambulati sono limitati al numero di postazioni presenti e quelli deambulanti sono limitati e saranno accettati fino ad esaurimento dei posti disponibili). Eventuali accompagnatori saranno accreditati solo se esplicitato nel certificato.
◦ Operatori dei media, secondo le procedure di accreditamento e le disposizioni indicate in apposito comunicato.
Il termine ultimo per la presentazione delle richieste di accredito è fissato per martedì 10 novembre 2026 alle ore 18:00.
Le richieste pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.

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