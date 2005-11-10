Napoli occhi puntati sul Monaco. Non solo Coulibaly, tra i “monitorati” c’è anche Camara

Per il Napoli gennaio sarà un mese molto intenso. Ne ha parlato anche Manna ieri nel pre-gara contro il Porto. Sìcuramente la squadra verrà rafforzata. L’idea è inserire un paio di centrocampisti, considerato che anche il futuro di Lobotka oltre a quello di Anguissa rimane fortemente incerto. E qui ecco che il Napoli sta di nuovo sondando il terreno per cercare le soluzioni migliori possibili.

Mamadou Coulibaly piace da tempo

Di sicuro un giocatore che piace tanto da tempo è Mamadou Coulibaly, classe 2004 del Monaco ed ha un contratto fino al 2028. Negli ultimi tempi si è aggiunto Lamine Camara, altro classe 2004 anche lui in forza al club del principato. Non sarà certo semplice per gli azzurri portare avanti una trattativa ma è chiaro che entrambi restano due ottime ipotesi. Ovviamente nnella lista del direttore sportivo Manna ci sono altri nomi. Un profilo che piace è sicuramente Gabriel Sara, di proprietà del Galatasaray che lo valuta sui 25 milioni di euro. C’è anche la Roma ma il vero grande rischio è rappresentato dalla Premier League dove Newcastle ed Everton si stanno già muovendo.

In Serie A piace un centrocampista del Sassuolo

In Italia un’opzione è rappresentata da Bakola del Sassuolo. Altri due opzioni da tenere sotto controllo sono anche Bergwall del Tottenham e in Argentina Aranda del Boca Juniors. Poi ci sarà da fare un acquisto anche in attacco dove Lucca potrebbe di nuovo partire in prestito. Varela del Monza resta in pole position. Insomma il lavoro non manca certo. Il Napoli per dare una sterzata alla sua stagione ha bisogno di dare un segnale forte sul mercato. Una finestra nella quale è vietato sbagliare.