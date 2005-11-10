Salernitana, Di Bari apre al reintegro di Ghiglione: "Ne parlerò con la società"

Per Paolo Ghiglione potrebbe esserci una nuova vita dopo l’esonero di Serse Cosmi e l’arrivo in panchina di Vito Di Bari alla Salernitana. L’esperto terzino infatti finora è rimasto ai margini della squadra non venendo mai convocato nelle prime dodici gare di campionato, ma adesso la musica potrebbe cambiare.

Le parole di Di Bari su Ghiglione

Nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Inter U23 il neo tecnico granata ha infatti spiegato che il classe ‘97 è tornato ad allenarsi con il gruppo aprendo a un reintegro: “Paolo è un ragazzo serio, che lavora e si impegna e per questo si allena con noi. Potrei pensare di reintegrarlo, discorso lista permettendo ovviamente; ne parlerò con la società”.

Come cambierebbe il futuro di Ghiglione

Un reintegro nelle prossime settimane potrebbe aprire nuove prospettive al difensore. Ghiglione infatti era dato per sicuro partente a gennaio visto il mancato impiego in questa stagione, ma se dovesse tornare in campo e dimostrare il proprio valore la Salernitana potrebbe decidere di tenerlo e magari anche discutere anche di un prolungamento del contratto in scadenza a fine stagione. I prossimi due mesi dunque potrebbero essere decisivi per il laterale e cambiare un destino che sembrava già scritto.