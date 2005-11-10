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SudTirol, Possanzini: "Stiamo crescendo, ma dobbiamo gestire meglio i momenti della partita"

Daniel Uccellieri
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Daniel Uccellieri
Oggi alle 11:48Serie B
06.11.2026 11:48Serie B
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Possanzini presenta la trasferta di Pisa: fiducia nella crescita del Mantova, recupero di Pyyhtiä e attenzione agli episodi.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di luca.bargellini

In vista dell’undicesima giornata di Serie BKT 2026-2027, mister Davide Possanzini è intervenuto, venerdì 6 novembre, nel corso della conferenza stampa all’FCS Center, presentando la sfida con il Pisa. Il tecnico biancorosso ha illustrato le proprie valutazioni in vista dell’impegno esterno, approfondendo gli aspetti legati alla preparazione e alle caratteristiche della partita. Il calcio d’inizio del match contro i toscani è fissato per sabato 7 novembre, alle ore 15.00, alla Cetilar Arena Anconetani-Romeo Anconetani di Pisa.

IL PERCORSO DELLA SQUADRA

«Credo che i ragazzi stiano crescendo nella conoscenza dei principi di gioco che vogliamo sviluppare. Rispetto alla prima parte della stagione, nelle ultime partite abbiamo espresso, in alcune occasioni, un calcio più in linea con la nostra identità. Dobbiamo migliorare nella gestione degli episodi che possono diventare determinanti, mantenendo maggiore attenzione nei diversi momenti della gara. È importante continuare a lavorare con equilibrio; sono soddisfatto di quello che vedo quotidianamente durante gli allenamenti».

LA GESTIONE DEL GRUPPO

«Stiamo recuperando gradualmente alcuni giocatori, tra cui Pyyhtiä, che tornerà tra i convocati dopo aver ripreso ad allenarsi con la squadra. È evidente che le assenze di alcuni elementi importanti possono modificare le caratteristiche della squadra, ma ho piena fiducia nei ragazzi che ho a disposizione. Il mio compito è cercare di mettere la squadra nelle condizioni migliori per esprimere la propria qualità, tenendo conto delle caratteristiche di ciascuno».

L’AVVERSARIO

«Ci prepariamo ad affrontare una gara impegnativa contro una delle squadre più attrezzate del campionato, con giocatori di grande qualità ed esperienza, alcuni dei quali hanno militato anche in Serie A. Conosco bene mister Paolo Bianco, con il quale ho lavorato per tre anni, e ne apprezzo l’organizzazione e la capacità di entrare in sintonia con i calciatori. Il Pisa dispone di diverse soluzioni e di individualità capaci di incidere sull’andamento del match. Sarà una gara da interpretare nei diversi momenti, cercando di riconoscere le situazioni che si presenteranno in campo. Dovremo affrontare questo impegno con grande rispetto per l’avversario, concentrandoci soprattutto su noi stessi e su ciò che possiamo esprimere».

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