Fiorentina, servirebbe uno come Ederson o Ferguson ma la pista più concreta è ancora Torreira: il punto

Una sosta per decidere definitivamente la strategia, magari per preparare un nuovo assalto a Lucas Torreira. La Fiorentina anche per migliorare decisamente la sua stabile ha infatti necessità di intervenire sul mercato. In particolare in difesa e a centrocampo, i 2 reparti che ne hanno maggiormente bisogno. Soprattutto in quest’ultimo reparto che, anche a livello numerico, ha bisogno di un inserimento importante. L’identikit del profilo cercato è quello di un giocatore che sappia fare le due fasi. Di Hojbjerg è già stato detto tutto.

Tra l’altro piace anche alla Juventus ma al momento non sembra intenzionato a lasciare Marsiglia. In Italia in realtà ci sarebbero due soluzioni ideali a livello di caratteristiche ma praticamente impossibili da realizzare. Una è Ederson che l’Atalanta aveva venduto a 45 milioni di euro più bonus al Manchester United prima che poi l’operazione non si concretizzasse al momento delle visite mediche. La seconda opzione sarebbe Ferguson, che è a Bologna da diversi anni ed è il vero punto di riferimento dei rossoblù. A gennaio non di muove di sicuro.

E allora ecco che per la Fiorentina la strada più percorribile resta quella che porta a Torreira. L’uruguaiano che però ha il passaporto spagnolo (condizione necessaria, visto che i viola hanno esaurito i 2 slot da extra) da tempo vorrebbe tornare a Firenze. Anche in estate la società viola ci ha provato ma il Gala non ha mai dato apertura. Torreira ha il contratto in scadenza giugno 2028 e magari questo nel mercato invernale potrebbe aiutare la Fiorentina. Insomma, Paratici è già al lavoro per regalare a Vanoli, la pedina giusta per sistemare un reparto che ha necessariamente bisogno di un rinforzo importante.