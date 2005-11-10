Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Le convocazioni di Mancini sottolineano due clamorosi errori di valutazione del Milan

TMW
Raimondo De Magistris
autore
Raimondo De Magistris
Oggi alle 11:20Serie A
06.11.2026 11:20Serie A
Fonti preferite
Mattia Liberali e Simone Lontani sono cresciuti nel settore giovanile rossonero, ma il club di Cardinale non ha creduto fino in fondo in loro
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Tra i trentuno convocati di Roberto Mancini per le prossime sfide di Nations League contro Francia e Belgio c'è un solo giocatore del Milan. Uno in più rispetto alle convocazioni di settembre: si tratta di Alphadjo Cissè, attaccante che ieri non ha brillato contro il Ferencvaros ma che resta senza dubbio uno degli elementi migliori della squadra rossonera in quest'avvio di stagione. Al Milan dalla scorsa estate, il classe 2006 è stato acquistato a gennaio dall'Hellas Verona dopo sei mesi ottimi al Catanzaro. E' stato strappato al PSV Eindhoven quando il suo trasferimento in Eredivisie pareva ormai scontato.

Per il Milan è un piccolo passettino in avanti rispetto al nulla più totale della precedente tornata, ma le convocazioni di ieri di Roberto Mancini hanno soprattutto aumentato i rimpianti in un Gerry Cardinale che per poco o nulla s'è lasciato sfuggire due calciatori alla loro prima volta con l'Italia che sono cresciuti nel settore giovanile rossonero, ma poi sono esplosi altrove.

Il caso Liberali

Il primo caso, quello più eclatante, riguarda Mattia Liberali. Classe 2007, lui e Camarda per un bel po' di tempo hanno rappresentato le punte di diamante del settore giovanile del Milan. Poi nell'estate 2025 il mancato accordo per il rinnovo del contratto e la decisione - inspiegabile - di cederlo al Catanzaro a zero mantenendo il 50% sulla futura rivendita. Un trasferimento che è stato definito la scorsa estate al Como per i sei milioni di euro della clausola, un passaggio che Cardinale ha provato a evitare cercando di convincere il ragazzo a tornare al Milan quando gli accordi con la società lariana era già sul tavolo. Troppo tardi...

Lontani esploso a Parma

Una ventina di giorni prima del trasferimento di Liberali al Como, Simone Lontani lasciava Milanello a parametro zero per accasarsi al Parma. Il Milan gli aveva proposto il rinnovo del contratto con la possibilità di giocare un altro anno in Primavera: il giocatore non ha accettato e s'è trasferito a parametro zero in un club che gli sta dando ampio spazio in prima squadra. Con cui ha già collezionato undici presenze e realizzato cinque gol tra campionato e Coppa Italia.

Liberali e Lontani rappresentano oggi il futuro dell'Italia. Due giovani di buonissime speranze che nei prossimi anni potranno diventare due pilastri della Nazionale, ma che già oggi sono importanti nelle rotazioni di Fabregas e Gilardino. E il Milan? Ha seminato per poi lasciare ad altri i frutti del raccolto. Dopo averli formati, li ha salutati troppo frettolosamente.

Articoli correlati

Immagine news 1
Pochi italiani a chi? In gol Liberali e Papaccioli, il Como è più azzurro di Inter e Napoli
Immagine news 2
Un consiglio ai giovani italiani: giocate in Champions il 4 novembre, come Balotelli e i due del Como
Immagine news 3
Como, Liberali entra e in 4 minuti firma il 7-0 al Lens. Il suo primo gol in Champions

Altre notizie Serie A

Oggi
Immagine news 1
11:33 Serie A
Sampdoria, il sintetico è un tabù: a Carrara per spezzare la maledizione
Immagine news 2
11:30 Serie ATMW
TMWWiafe giocava in Primavera 2 l'anno scorso. Come mai i giovani non sono presi in considerazione?
Immagine news 3
11:23 Serie A
Roma, Dybala verso il forfait contro il Sassuolo. Koné e Gollini provano a esserci
Immagine news 4
11:20 Serie ATMW
TMWLe convocazioni di Mancini sottolineano due clamorosi errori di valutazione del Milan
Immagine news 5
11:15 Serie ATMW
TMWNapoli occhi puntati sul Monaco. Non solo Coulibaly, tra i “monitorati” c’è anche Camara
Immagine news 6
11:08 Serie A
Lazio, Belahyane pazzo di Gattuso: "Ci ha trasmesso la sua rabbia, la sua energia"
Immagine news 7
10:53 Serie ATMW
TMWGenoa, finalmente l'infermeria si svuota: adesso per De Rossi è "problema" abbondanza
Immagine news 8
10:50 Serie ATMW
TMWLe fughe in avanti di Roberto Mancini: Cassano nuovo Zaniolo o nuovo Pafundi?
Immagine editoriale di Lorenzo Di Benedetto
L'incredibile controsenso post derby di Milan e Inter. Amorim e la doppia faccia insospettabile: bene in Serie A, disastro in Europa. La terza risposta della Juve su Spalletti: Rennes, Napoli e AZ, la squadra è con lui. Anche grazie a Carnevali
Primo piano
Immagine top news n.0 Napoli, giocatori infuriati per il ritiro: l'ha voluto Allegri. E De Laurentiis gli ha dato carta bianca
Immagine top news n.1 I numeri premiano Calò, non Mancini: la mancata convocazione in Nazionale fa discutere
Immagine top news n.2 Elezioni FIGC, i programmi di Adriano Galliani e Giovanni Malagò a confronto
Immagine top news n.3 Fiorentina, servirebbe uno come Ederson o Ferguson ma la pista più concreta è ancora Torreira: il punto
Immagine top news n.4 “Nemici mai, avversari sì”: Zanetti torna al Penzo, Nicola ritrova l’Udinese
Immagine top news n.5 Il Milan non ha la forza di competere su due fronti, figurarsi su tre. E se anche i titolari steccano...
Immagine top news n.6 Spalletti furioso con Cabal: "Ti do un pugno se non fai attenzione". Cosa è successo in AZ-Juve
Immagine top news n.7 Amorim arrabbiatissimo dopo il Ferencvaros: in spogliatoio parla, oggi nuovo confronto
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Investimenti ma anche programmazione, per un Como sempre più azzurro. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
APP TMW
Immagine news podcast n.1 È tra i grandi protagonisti della Lazio e Gasp… Lo avrebbe voluto alla Roma
Immagine news podcast n.2 Cosa faranno il Milan e la Juventus nel calciomercato di gennaio
Immagine news podcast n.3 Prima rinato, poi nel baratro: Porto e Lazio saranno decisive per Allegri?
Immagine news podcast n.4 Dimarco vuole rimanere all'Inter. Ma anche Calhanoglu e Thuram: il punto di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Brambati: "Allegri via dal Napoli? Allora ADL deve pensare anche a Manna"
Immagine news Serie A n.2 Napoli, per Allegri è già scaduto il tempo? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Cagni sull’Atalanta: “Momento delicato. Sarri? Lo vedo demoralizzato e in difficoltà”
Serie A
Immagine box news Serie A Napoli, giocatori infuriati per il ritiro: l'ha voluto Allegri. E De Laurentiis gli ha dato carta bianca
Immagine box news Serie A Sampdoria, il sintetico è un tabù: a Carrara per spezzare la maledizione
Immagine box news Serie A Wiafe giocava in Primavera 2 l'anno scorso. Come mai i giovani non sono presi in considerazione?
Immagine box news Serie A Roma, Dybala verso il forfait contro il Sassuolo. Koné e Gollini provano a esserci
Immagine box news Serie A Le convocazioni di Mancini sottolineano due clamorosi errori di valutazione del Milan
Immagine box news Serie A Napoli occhi puntati sul Monaco. Non solo Coulibaly, tra i “monitorati” c’è anche Camara
Serie B
Immagine box news Serie B Avellino, Nesta prima del derby col Benvento: "Servono mentalità e continuità"
Immagine box news Serie B Serie B, sarà il big match Ascoli-Palermo ad aprire l'11ª giornata: il programma completo
Immagine box news Serie B Serie B, Ascoli-Palermo: i marchigiani per il colpaccio, i siciliani per la fuga in vetta
Immagine box news Serie B Cesena, la lettera d'addio di Di Taranto: "Qui il calcio è parte dell'identità della comunità"
Immagine box news Serie B Avellino, il sindaco Pizza: "A Benevento sempre fatto bene, sono sicuro che vinceremo"
Immagine box news Serie B Cesena, sospiro di sollievo per Diamanti: Shpendi torna ad allenarsi con il gruppo
Serie C
Immagine box news Serie C Violenza sessuale di gruppo, tre condanne per gli ex giocatori del Bra
Immagine box news Serie C Serie B e C, tanti giovani convocati in azzurro: le seconde squadre fanno il pieno
Immagine box news Serie C Serie C, il programma della 13ª: apre l'Union Brescia stasera. Chiude il Bari lunedì
Immagine box news Serie C Salernitana, Di Bari apre al reintegro di Ghiglione: "Ne parlerò con la società"
Immagine box news Serie C Barletta in vendita? La smentita di Romano: "Tutte fandonie, spazziamo via queste voci"
Immagine box news Serie C Ravenna, scatta il conto alla rovescia per il Ronaldinho Day: ecco i prezzi dei biglietti
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto AZ-Juventus
Immagine box news Pronostici Pronostico Milan-Ferencvaros, Amorim vuole tornare a sorridere anche in Europa
Immagine box news Pronostici Pronostico Porto-Napoli, ultima chiamata per Allegri?
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Tre italiane alla caccia del titolo negli USA: sono Bonansea, Di Guglielmo e Cantore
Immagine box news Calcio femminile Italia, Soncin: "Conosciamo bene Danimarca e Galles. Cercheremo di vincerle tutte"
Immagine box news Calcio femminile Nations League, l’Italia può sorridere: Danimarca, Islanda e Galles le avversarie
Immagine box news Calcio femminile Oggi il sorteggio della Nations League: la migliore e la peggiore ipotesi per l'Italia
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, Roma a punteggio pieno: la Juventus passa a Firenze, Inter seconda
Immagine box news Calcio femminile I talenti italiani brillano all’estero: primi gol per Dragoni in Inghilterra e Caruso in Spagna
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il Modena dei miracoli, nel mito con l'Albania: la storia di Gianni De Biasi
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Il calcio in tv ha un solo nome: l'incredibile storia di 90° Minuto
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Sportissimo, grazie Kimi: il giorno in cui l'Italia è tornata sul tetto della Formula 1
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
6 novembre 2019, l'Atalanta guadagna il suo primo punto in Champions League. Contro Guardiola
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, 4 giocatori da evitare per la 11ª giornata
Sportissimo
Newsticker
02/11 La Lazio sola al comando, la Juve batte il Napoli. Arbitri sotto accusa
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati
26/10 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi
19/10 La Lazio travolge anche la Juve. Spalletti e Allegri panchine a rischio