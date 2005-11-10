Spalletti furioso con Cabal: "Ti do un pugno se non fai attenzione". Cosa è successo in AZ-Juve

La Juventus ha rischiato di complicarsi la vita in una partita ormai indirizzata e il tecnico bianconero Luciano Spalletti ha perso la pazienza. Nel finale della sfida contro l'AZ, due disattenzioni difensive hanno fatto infuriare l'allenatore della Juventus che non ha risparmiato un richiamo diretto a Cabal.

Il primo errore è arrivato con Kelly, che ha perso palla in una zona pericolosa, permettendo agli olandesi di ripartire. La difesa juventina si è fatta sorprendere dall'inserimento di Meerdink, libero di arrivare in area e battere il portiere per il 2-1.

Poco dopo è stato Cabal a farsi trovare completamente fuori posizione, favorendo una nuova incursione avversaria che ha portato al pareggio, poi annullato per fuorigioco. Due episodi che hanno mandato su tutte le furie Spalletti, già contrariato dalla superficialità mostrata dalla squadra in diversi momenti della partita.

Al termine dell'azione, il tecnico ha affrontato direttamente il colombiano: "Ti do un pugno se non fai attenzione". La situazione è subito rientrata e la Juventus ha conquistato altri tre punti, avvicinandosi sempre più alla qualificazione agli ottavi.