Brambati: "Allegri via dal Napoli? Allora ADL deve pensare anche a Manna"

Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, ha parlato dei temi del giorno a Maracanà, nel pomeriggio della radio di Tuttomercatoweb.com. E ha parlato del Como: "Cassetti mi ha detto che ha imparato tanto da Antonio Conte, con cui non giocava tra l'altro. E' meticoloso, non si fa sfuggire niente, ed è super-organizzato. Ma la cosa che lo ha stupito è il fatto che nonostante siano arrivate negli anni richieste stratosferiche, lui è voluto rimanere. Fa capire quanto la società ha dato in mano all'allenatore. La società è conscia di avere in mano un piccolo Ferguson".

Cosa succede al Napoli? C'è difficoltà per Allegri ad andare avanti?

"Sicuramente è un momento di grande difficoltà. In tempi non sospetti dissi che purtroppo sono stati tenuti calciatori che non erano da Napoli ai vertici. Sono stati fatti errori di acquisti nella gestione precedente, tipo Lang, Lucca e Beukema. Dovevano essere messi sul mercato o comunque magari darli in prestito. Max ha ereditato una squadra in fase discendente, anche con quelli che hanno vinto i due scudetti. Non mi sembrano più certi elementi neanche lontani parenti di quegli scudetti. Poi, secondo me anche giocatori come De Bruyne invece che essere costruttivi sono distruttivi. Anche al di fuori del campo. Tutte le volte che c'è mezza polemica, 90 volte su 100 c'è di mezzo lui. Sei venuto a Napoli per fare la differenza e fare il professionista, in campo e fuori. Vuol dire mettersi a disposizione in campo ed essere un trascinatore. E si parla di spogliatoio spaccato".

E su Allegri che dice? E' in fase calante?

"Bisognerebbe essere lì e vivere la situazione. Ho la sensazione che ci siano delle difficoltà, che coincidono con quelle che aveva Conte lo scorso anno. Sono state fatte delle scelte per dare una spolverata alla rosa ma sbagliate. Esonero? Non lo so. E' logico che se mandi via Allegri, vuol dire che hai sbagliato tutto, che Manna ha sbagliato tutto. E a quel punto mandi via pure Manna".