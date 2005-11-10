Barletta in vendita? La smentita di Romano: "Tutte fandonie, spazziamo via queste voci"

Il presidente del Barletta Marco Arturo Romano ha allontanato le voci di una possibile cessione del club pugliese nel corso della conferenza stampa odierna: "Ci sono persone che non conosco, ma che non fanno altro che destabilizzare l’ambiente. Mi riferisco alle voci sulla vendita della società, secondo cui ci sarebbe qualcuno che l’ha comprata, una cordata che l’avrebbe acquistata e che starebbe per entrare. - spiega il numero uno biancorosso come riporta Tuttocalciopuglia.it - Sono tutte fandonie che non esistono. La società è in mano mia e non ci sono nemmeno all’orizzonte compratori seri che possano entrare in società. Spazziamo via queste voci, perché destabilizzano l’allenatore e l’ambiente e non fanno altro che creare danni indiretti al club”.

Sul possibile addio di Da Silva

Romano poi smentisce anche le voci su alcune possibili cessioni a gennaio come quella dell'attaccante Mateus Da Silva, autore di quattro gol in 12 presenze: "Lo stesso vale per le voci sulla vendita dei giocatori. Da Silva non si è allenato un giorno e già è uscito un articolo, non so da quale parte, secondo cui sarebbe stato venduto. Qui non abbiamo venduto nessuno e probabilmente non venderemo nessuno fino alla fine della stagione, perché abbiamo un obiettivo: salvare il club. Dobbiamo assolutamente conservare questa categoria che abbiamo conquistato dopo undici anni”.