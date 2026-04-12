TMW Sassuolo, tre forfait dell'ultim'ora per Grosso a Genova: cos'hanno Garcia, Vranckx e Bakola

Alle ore 12:30 è iniziato il lunch match domenicale della 32^ giornata di Serie A dello stadio Ferraris tra il Genoa e il Sassuolo. Tre forfait dell'ultim'ora tra i neroverdi, che hanno dovuto fare a meno del difensore Ulises Garcia, del centrocampista Aster Vranckx e dell'attaccante Daryl Bakola. Per loro sono subentrati dei problemini di carattere fisico negli ultimi giorni e il tecnico neroverde Grosso ne ha dovuto fare a meno.

Di seguito le formazioni ufficiali di Genoa-Sassuolo, iniziata alle 12:30.

Genoa (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Malinovskyi, Frendrup, Sabelli; Baldanzi, Vitinha; Colombo.

Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté.