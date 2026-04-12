La Juventus mette pressione a Como e Roma, Condò: "Vittoria dall'importanza incalcolabile"

La Juventus strappa una vittoria importante contro l'Atalanta: a Bergamo è bastata una zampata di Boga dopo un primo tempo complicato, per centrare tre punti pesantissimi nell'ottica della corsa ad un posto nella prossima Champions League.

Dagli studi di Sky Sport il giornalista Paolo Condo ha detto la sua in merito al successo dei bianconeri: "L'importanza di questa vittoria è incalcolabile per la corsa ad un posto in Champions League. Vediamo cosa farà il Como (contro l'Inter, n.d.r.), ma la Juventus innanzitutto si è molto riavvicinata al Milan e deve ancora affrontarlo. Dal punto di vista del senso della partita io direi che la Juventus ha restituito quello che l'Atalanta le aveva portato via in Coppa Italia. Nel senso che io ricordo quella partita che finì con un punteggio molto più largo tre a zero, ma con una gara dominata nel primo tempo dalla Juventus e poi invece è andata dalla parte dell'Atalanta anche per una serie di episodi".

Poi ha aggiunto: "Direi che quest'oggi la squadra che aveva fatto di più era stata l'Atalanta, soprattutto nel primo tempo. Un episodio ha portato avanti la Juventus e da lì in poi ha stretto i denti e ha portato a casa questi tre punti".