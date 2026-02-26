Genoa, De Rossi scherza: "Messias uscito col medico? Oramai hanno fatto amicizia…"

Ha parlato a lungo del come affrontare la sfida contro l'Inter, il tecnico del Genoa Daniele De Rossi nell'odierna conferenza stampa. Nel corso dell'incontro coi giornalisti, il tecnico rossoblù ha anche scherzato su uno dei membri della sua rosa:

Come sta la squadra? Messias è uscito dal campo col medico...

"A forza di stare fuori ha fatto amicizia col medico, a volte passeggiano insieme (ride, ndr)… Sta bene, stano tutti bene, non ci sono infortuni lunghi. Norton-Cuffy non ha una lesione grave ma potrebbe non recuperare per la partita di Milano, vedremo in questi giorni. Otoa sta lavorando sulla caviglia, vediamo quanto diminuirà il gonfiore e come sosterrà il dolore".

L'Inter arriverà arrabbiata...

"Cambia poco, sono più idee che ci facciamo noi prima della partita. E' una squadra che sta vincendo a ripetizione in campionato perché hanno un obiettivo. Uno gli è saltato, l'altro è vivo e alla portata, avranno voglia di batterci e mantenere la striscia di vittorie. Una squadra forte e motivata, poi c'è anche la cosa più pericolosa: l'orgoglio ferito dei campioni. Avranno voglia di cancellare quella che è stata l'eliminazione dalla Champions".

Il Genoa arriva da una serie di partite con miglioramenti costanti… Quanto manca per vedere il Genoa che ha in mente?

"Il Genoa perfetto non esiste. Quello che sognerei non lo vedremo in questi mesi, ma stiamo buttando giù buone basi. Il primo tempo col Torino si avvicina molto alla mia idea di squadra. Una squadra attenta e dal punto di vista dell'atteggiamento positiva. Domenica ho visto una squadra che aveva tanta voglia di vincere la partita, una squadra cattiva. Fino al 45' ha fatto un tempo molto vicino a quello che vorrei sempre. Poi non bisogna accontentarci, il secondo è stato meno perfetto quando in realtà la partita doveva essere ancora più semplice".