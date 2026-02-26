Genoa, De Rossi: "Norton-Cuffy rischia di non esserci con l'Inter. Baldanzi-Messias, perché no?"

Nell'odierna conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Inter, il tecnico del Genoa Daniele De Rossi ha parlato delle condizioni della sua squadra con attenzione particolare su Brooke Norton-Cuffy: "Non ha una lesione grave ma potrebbe non recuperare per la partita di Milano, vedremo in questi giorni. Otoa sta lavorando sulla caviglia, vediamo quanto diminuirà il gonfiore e come sosterrà il dolore".

Norton-Cuffy non lo rischierete?

"Non è idea di non rischiarlo. Se dobbiamo rischiare rischiamo, il discorso è farcela o non farcela. Se uno può stare in campo si mette a disposizione, poi la mia può essere la scelta. Preferisco avere un giocatore sano che un ipotetico titolarissimo che non sta benissimo. Le soluzioni che ho sono di tutto rispetto, sono tranquillo. I nostri quinti sono di assoluta affidabilità".

L'idea Messias-Baldanzi insieme è da rimandare ad un'altra occasione?

"Non sono convinto che non sia la partita adatta. Questi due giocatori, a discapito della loro immagine di calciatori offensivi, se li metti dentro un ordine di organizzazione difensiva si sanno sacrificare. Sanno occupare gli spazi dove non vogliamo che passino i palloni degli avversari. Ma devono stare bene. L'altra lettura è chi si sposterebbe a fare la seconda punta e chi la mezzala. A me piace mettere giocatori offensivi, è la strada più vicina per l'arrivare a fare gol".