TMW Genoa, si sblocca Baldanzi dalla Roma? L'agente a Trigoria da ieri, Venturino la chiave

Ore decisive per il trasferimento di Tommaso Baldanzi al Genoa. L’agente del fantasista, secondo quanto raccolto da TMW, è a Roma già da ieri per sbloccare, in quel di Trigoria, l’approdo in rossoblù dell’ex Empoli, che in Liguria ritroverebbe Daniele De Rossi in panchina. Gli accordi tra i club, in realtà, ci sono già da tempo, sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. Manca però il via libera definitivo dei capitolini.

In tal senso, secondo i colleghi di Sky, la chiave potrebbe essere rappresentata da Lorenzo Venturino. Il gioiellino del Genoa, attaccante classe 2006, sarebbe un profilo gradito alla Roma, specie in ottica futura, e dai rossoblù ci sarebbe apertura a inserirlo nell’affare.

Da capire cosa ne pensi Gian Piero Gasperini: il mantra del mercato romanista è abbastanza chiaro. Uno entra e uno esce. E al posto di Baldanzi è credibile che Gasperini - le cui tensioni con il ds Massara sono note, sebbene fisiologiche in carriera - voglia un giocatore già pronto, e non solo un grande talento.