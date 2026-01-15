Genoa, si tratta per Dagasso: due ostacoli del Pescara, ma a prezzo stracciato

Se c'è un nome ad agitare Daniele De Rossi dalla voglia di averlo con sé al Genoa, quello è Tommaso Baldanzi. Alla Roma dal febbraio 2024, in verità l'ex Empoli non è mai riuscito a ritagliarsi il ruolo da titolare dal centrocampo in su nell'undici giallorosso. L'unico che lo ha voluto per davvero, su esplicita richiesta, è stato DDR che attualmente allena il Grifone e vorrebbe appunto riabbracciarlo al più presto.

Il mercato invernale capita a fagiolo in questo senso, mentre il fil rouge che connette i due protagonisti in questione è ben saldo e per questa ragione Baldanzi sarebbe entusiasta di rendere possibile il ricongiungimento in rossoblù. Sta però ai club trovare un accordo: al momento, come rivelato da TMW, non appena chiuderanno gli acquisti desiderati i giallorossi libereranno il classe 2003 con la formula del prestito con diritto di riscatto di circa 10 milioni di euro. Il trasferimento farebbe contenti tutti.

Altrimenti c'è un'altra pista attuale. Si tratta di Matteo Dagasso, centrocampista del Pescara e dell'Italia U21. Ma sono due gli ostacoli a frapporsi tra lui e il Genoa: il primo riguarda la difficoltà a livello numerico del club biancazzurro, il secondo invece di natura economica. Il Grifone spinge per chiudere l'affare senza contropartite, condizione invece richiesta dai Delfini, che vorrebbe rimpolpare la rosa. Al momento però si tratta per una cifra di poco superiore ai 2 milioni più bonus vari. Lo riferisce La Repubblica di Genova.