Genoa, il neo ds Lopez al lavoro per sistemare i giocatori in scadenza: in primis Martin

La Repubblica-Genova di oggi fa il punto sul futuro di Aaron Martin, che nel weekend ha trovato il suo primo gol con la maglia rossoblù: la sua è una crescita costante dall’arrivo all’ombra della Lanterna nell’estate del 2023, anche se nella prima stagione ha fatto fatica ad inserirsi, complice una doppia ammonizione rimediata in 36 minuti a Lecce alla quinta giornata e alcuni acciacchi fisici. Una volta superati, dall'1-1 di Firenze ad aprile 2024 non è più uscito dal campo e l’annata successiva è stata quella della consacrazione.

Ora l’obiettivo del Grifone è quello di trattenerlo, nonostante inizino a suonare le prime sirene di mercato, la Lazio su tutte. Il suo contratto terminerà a giugno 2026, ma la società può utilizzare l’opzione di rinnovo per un’ulteriore stagione. Il club, con la figura del nuovo Chief of Football Diego Lopez, è al lavoro proprio per sistemare quelle situazioni che, al momento, sono in scadenza.