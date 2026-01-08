Genoa, Thorsby al 45': "Stiamo facendo la nostra partita, dobbiamo continuare così"
Morten Thorsby, centrocampista del Genoa, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del secondo tempo contro il Milan: "Stiamo facendo la nostra partita, giocare qui è sempre difficile e nel secondo tempo dobbiamo continuare come stiamo facendo".
Editoriale di Marco Conterio Il progetto di Comolli è chiaro e può cambiare il mercato di gennaio. Il prossimo passo della rivoluzione solo in estate. David, la gestione del club e di Spalletti: chapeau
