Genoa, Thorsby al 45': "Stiamo facendo la nostra partita, dobbiamo continuare così"

Morten Thorsby, centrocampista del Genoa, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del secondo tempo contro il Milan: "Stiamo facendo la nostra partita, giocare qui è sempre difficile e nel secondo tempo dobbiamo continuare come stiamo facendo".