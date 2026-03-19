Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Genoa trasformato con De Rossi? Il tecnico: "Sempre sentito la vicinanza della società"

Genoa trasformato con De Rossi? Il tecnico: "Sempre sentito la vicinanza della società"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Piras
Oggi alle 12:45Serie A
Andrea Piras

Nel corso della conferenza stampa odierna, il tecnico del Genoa Daniele De Rossi ha parlato di come è cambiato il Genoa sotto la sua gestione: "Ci sono state una serie di concause che hanno fatto andare le cose bene. Non c’è un allenatore che senza l’aiuto di società e giocatori possa far bene. Le società hanno bisogno di un allenatore e di un gruppo di giocatori che facciano le cose fatte bene mentre loro controllano e gestiscono il club. Il Genoa con Vieira, l’ho sempre detto, stava ottenendo meno punti di quelli che meritava sul campo. Il calcio è questo. La differenza sta come gestisci i momenti negativi. C’è stato un momento dove abbiamo fatto due punti in cinque partite. Sucu e Blazquez sono sempre stati vicino a me, non ho mai sentito una punta di abbandono. E visto che in passato mi è successo di sentire meno fiducia ai primi risultati non positivi non posso che sottolinearlo".

Hai cambiato modo di pensare.
"Di questo sono contento. Nasciamo allenatori con delle idee, con delle fantasise e a volte con delle utopie. Con idoli e allenatori da emulare ma nel percorso devi renderti conto di cosa ti serve e vai un po’ a smussare le tue ferme convinzioni. Ti rendi conto che questa squadra aveva bisogno di qualcosa di più verticale, mi sembra di essere migliorato in questo percorso grazie ai giocatori che hanno sempre dato tutto. Io per prima cosa ai ragazzi voglio trasferire un’anima, poi il resto lo mettiamo. Non serve avere solo un’anima per giocare a calcio, un allenatore deve essere bravo a tirare fuori il massimo ma se non si parte dall’anima che nel momento difficile non ti voltano le spalle non esiste".

Leggi la conferenza stampa di Daniele De Rossi

Articoli correlati
Genoa, De Rossi: "Non siamo ancora salvi. Trasformiamo il 'Ferraris' in una bolgia"... Genoa, De Rossi: "Non siamo ancora salvi. Trasformiamo il 'Ferraris' in una bolgia"
Tre passi verso l'obiettivo: con De Rossi 27 punti e quarto miglior attacco della... Tre passi verso l'obiettivo: con De Rossi 27 punti e quarto miglior attacco della Serie A
Colpo salvezza del Genoa. Il Secolo XIX: "Saetta di Vitinha, incornata di Ostigard"... Colpo salvezza del Genoa. Il Secolo XIX: "Saetta di Vitinha, incornata di Ostigard"
Altre notizie Serie A
Cammarata: "Del Piero presidente della Juve? Sarebbe perfetto. Ne è il simbolo" TMWCammarata: "Del Piero presidente della Juve? Sarebbe perfetto. Ne è il simbolo"
Il Como piange la scomparsa di Michael Hartono, gli infortuni di Tonali e Lang: le... Il Como piange la scomparsa di Michael Hartono, gli infortuni di Tonali e Lang: le top news delle 13
Parma, Suzuki subito convocato dal Giappone. Circati, altra chiamata dall'Australia... Parma, Suzuki subito convocato dal Giappone. Circati, altra chiamata dall'Australia
Da Lautaro a Rabiot, passando per De Bruyne e Vlahovic: quando i leader mancano davvero... Da Lautaro a Rabiot, passando per De Bruyne e Vlahovic: quando i leader mancano davvero
Cagliari, mister Pisacane: "Contro il Napoli vogliamo rifarci dalla gara col Pisa"... Live TMWCagliari, mister Pisacane: "Contro il Napoli vogliamo rifarci dalla gara col Pisa"
Genoa trasformato con De Rossi? Il tecnico: "Sempre sentito la vicinanza della società"... Genoa trasformato con De Rossi? Il tecnico: "Sempre sentito la vicinanza della società"
Stasera il derby di Europa League, il cammino della Roma: in Scozia le grandi vittorie... Stasera il derby di Europa League, il cammino della Roma: in Scozia le grandi vittorie
Como, il cordoglio per la morte di Michael Hartono: "Gratitudine e rispetto" Como, il cordoglio per la morte di Michael Hartono: "Gratitudine e rispetto"
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Milan-Leao, giusto dirsi addio. il portoghese non è più un giovane, il salto di qualità non arriverà. Arbitri: è sempre caos. Passato quasi inosservato il clamoroso errore del VAR in Como-Roma
Ora in radio
Rotocalcio 11:30Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 Como in lutto per la morte di Michael Hartono: chi era l'azionista di riferimento del club
Immagine top news n.1 Como a caccia di rinforzi sulla trequarti: Chaibi dell'Eintracht tra i nomi più caldi
Immagine top news n.2 Juventus, il piano di Spalletti parte dal rinnovo di Vlahovic
Immagine top news n.3 Lazio, tra infortuni e digiuno da gol: la stagione nera di Zaccagni
Immagine top news n.4 Champions League, tutti i risultati e il quadro completo dei quarti di finale
Immagine top news n.5 Troppo Bayern Monaco per l'Atalanta, anche al ritorno. Nonostante ciò, De Roon fa la storia
Immagine top news n.6 La mossa disperata della Cremonese per la salvezza: esonerato Nicola, dentro Giampaolo
Immagine top news n.7 Champions League, ecco i quarti di finale: spicca Real-Bayern. E c'è un derby
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Stop crying your heart out. Così Vinicius ha battuto Guardiola e gli Oasis Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché a Cremona è nato il nuovo ciclo di una nuova Fiorentina
Immagine news podcast n.2 Perché il Cesena ha clamorosamente affidato la panchina ad Ashley Cole?
Immagine news podcast n.3 Il Bayern Monaco ha ufficialmente trovato i nuovi Robben e Ribery
Immagine news podcast n.4 Da Olise a Valverde: ci aspetta un altro Pallone d'Oro sotto accusa?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Milan, chi scegliere tra Retegui e Vlahovic? Il parere degli opinionisti
Immagine news Serie A n.2 Juventus, Yildiz è già meglio di Del Piero? Così la pensano gli ospiti
Immagine news Serie A n.3 Rampulla: "Cremonese, dispiace per Nicola. Yildiz-Del Piero, la penso così"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Juventus, Thuram verso il rientro e subito dall'inizio. Intanto Boga confermato da falso 9
Immagine news Serie A n.2 Cammarata: "Del Piero presidente della Juve? Sarebbe perfetto. Ne è il simbolo"
Immagine news Serie A n.3 Il Como piange la scomparsa di Michael Hartono, gli infortuni di Tonali e Lang: le top news delle 13
Immagine news Serie A n.4 Parma, Suzuki subito convocato dal Giappone. Circati, altra chiamata dall'Australia
Immagine news Serie A n.5 Da Lautaro a Rabiot, passando per De Bruyne e Vlahovic: quando i leader mancano davvero
Immagine news Serie A n.6 Cagliari, mister Pisacane: "Contro il Napoli vogliamo rifarci dalla gara col Pisa"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Luiso: "Pescara da applausi, Insigne ci crede. Sampdoria? Troppa confusione"
Immagine news Serie B n.2 Serie B, la classifica marcatori: il Palermo si gode Pohjanpalo in vetta con più di 20 reti
Immagine news Serie B n.3 Juve Stabia, a Palermo una prova da grande squadra. Mosti e Leone i leader del gruppo
Immagine news Serie B n.4 Il Padova sceglie la continuità: confermata la fiducia in mister Andreoletti
Immagine news Serie B n.5 Tonfo Sampdoria, con l'Avellino è quasi decisiva. Nella sosta valutazioni su Lombardo
Immagine news Serie B n.6 Il Cesena si affida a Cole in panchina, Lo Monaco: "Mi sembra un'americanata"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Salernitana, 15 aprile data importante per la cessione. Si attende incontro dal notaio per le firme
Immagine news Serie C n.2 Luiso: "Il Vicenza ha stravinto, ma la Serie B è un altro sport. Gallo? Un leader intelligente"
Immagine news Serie C n.3 Il Potenza ipoteca la Coppa Italia: 3-1 col Latina nella gara d'andata: gol e highlights
Immagine news Serie C n.4 Latina ko nell'andata della finale di Coppa Italia, Parodi: "Non c'è un perché, abbiamo sbagliato"
Immagine news Serie C n.5 Coppa Italia Serie C, al Potenza il 1° round: "Dopo il 3-0 abbiamo smesso di giocare"
Immagine news Serie C n.6 Vicenza in Serie B, capitan Costa: "Emozioni indescrivibili anche a due giorni di distanza"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Roma Bologna
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Bayern Monaco Atalanta
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Cremonese-Fiorentina, scontro salvezza che vale una stagione
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Corelli: "Questa Roma, quando serve, sa dare sempre quel qualcosa in più. Testa alla Lazio"
Immagine news Calcio femminile n.2 Juve, Canzi: "In campionato non siano allineate, ma abbiamo ancora 2 obiettivi da centrare"
Immagine news Calcio femminile n.3 Cappelletti: "Serie A Women sempre più competitiva. Il prossimo passo è la sostenibilità"
Immagine news Calcio femminile n.4 Rasmussen: "Orgogliosa di essere la prima australiana alla Juve. Surreale essere qui"
Immagine news Calcio femminile n.5 Da Estevez a Kyvag, il Milan fa il pieno: ecco la Top11 della 16ª di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.6 Una super domenica per la Coppa Italia Women: le semifinali di ritorno si giocheranno il 29/03
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Marco Lanna e quella maglia della Sampdoria cucita addosso per sempre Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Lo strano caso di Rafael Leao: ha tutto ma non convince