Genoa trasformato con De Rossi? Il tecnico: "Sempre sentito la vicinanza della società"

Nel corso della conferenza stampa odierna, il tecnico del Genoa Daniele De Rossi ha parlato di come è cambiato il Genoa sotto la sua gestione: "Ci sono state una serie di concause che hanno fatto andare le cose bene. Non c’è un allenatore che senza l’aiuto di società e giocatori possa far bene. Le società hanno bisogno di un allenatore e di un gruppo di giocatori che facciano le cose fatte bene mentre loro controllano e gestiscono il club. Il Genoa con Vieira, l’ho sempre detto, stava ottenendo meno punti di quelli che meritava sul campo. Il calcio è questo. La differenza sta come gestisci i momenti negativi. C’è stato un momento dove abbiamo fatto due punti in cinque partite. Sucu e Blazquez sono sempre stati vicino a me, non ho mai sentito una punta di abbandono. E visto che in passato mi è successo di sentire meno fiducia ai primi risultati non positivi non posso che sottolinearlo".

Hai cambiato modo di pensare.

"Di questo sono contento. Nasciamo allenatori con delle idee, con delle fantasise e a volte con delle utopie. Con idoli e allenatori da emulare ma nel percorso devi renderti conto di cosa ti serve e vai un po’ a smussare le tue ferme convinzioni. Ti rendi conto che questa squadra aveva bisogno di qualcosa di più verticale, mi sembra di essere migliorato in questo percorso grazie ai giocatori che hanno sempre dato tutto. Io per prima cosa ai ragazzi voglio trasferire un’anima, poi il resto lo mettiamo. Non serve avere solo un’anima per giocare a calcio, un allenatore deve essere bravo a tirare fuori il massimo ma se non si parte dall’anima che nel momento difficile non ti voltano le spalle non esiste".

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