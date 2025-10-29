Live TMW Genoa, Vasquez: "Dobbiamo chiedere scusa al popolo rossoblù. Momento difficile"

23.09 - Al termine del match del "Ferraris" contro la Cremonese, il capitano del Genoa Johan Vasquez interverrà in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.com.

23.40 - Inizia la conferenza stampa di Johan Vasquez.

Vi siete parlati nello spogliatoio?

"In un momento così servono cose così. Non sono gravi, ma sono situazioni che succedono sempre in ogni squadra. E’ un momento difficile dove tutti vogliamo far bene e vincere. Non lo stiamo facendo, siamo incazzati sul momento e ci sta".

I tifosi hanno contestato.

"Per prima cosa chiedo scusa al popolo genoano. Non meritano questo. Si sono fatti sentire ed è giusto. Dobbiamo essere consapevoli della situazioni e di ciò che succede fuori. Quella energia oggi non è arrivata e la responsabilità è nostra".

Cosa avete detto al mister?

"Siamo in un momento difficile. Vieira è molto vicino a noi e parla. Dobbiamo rimanere uniti. E’ ovvio quello che sta succedendo. Non eravamo noi in campo

Due gol presi su calcio piazzato.

"E' brutto prendere gol così. Dobbiamo avere un atteggiamento diverso. Sapevamo che la Cremonese era forte sui piazzati ma dopo che abbiamo preso il primo gol al terzo minuto dobbiamo reagire. Dobbiamo allenarci sui piazzati".

Cosa potete dire ai più giovani per ripartire?

"Proviamo a trasmettere l'esperienza che abbiamo. E' il mio quinto campionato qui e ho sempre giocato la salvezza. Provo a trasmettere ai giovani che il campionato è lungo ma non possiamo sempre pensare così. Il campionato è lungo ma corre veloce. Dobbiamo essere una squadra unita. Io conosco i tifosi e a Reggio Emilia saranno con noi. Dobbiamo, ripeto, chiedere scusa. Non è facile per loro perché non siamo stati noi. Dobbiamo giocare con la consapevolezza di indossare la maglia del Genoa".

Più fiducia in voi stessi?

"Avevamo in testa quanto accaduto alla fine col Torino e giocare questa gara e prendere gol all'inizio non è stato facile per tutti. Non siamo riusciti a risalire. Mi prendo la responsabilità di aiutare a tutti perché il campionato è ancora lungo. Siamo in un momento difficoltà, ci sono squadre un po' lontane a noi ma dobbiamo fissare la testa pensando a noi stessi e su dove stiamo sbagliando".

23.48 - Termina la conferenza stampa di Johan Vasquez.