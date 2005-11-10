Genoa-Venezia, retroscena De Rossi: "Akor Adams era anche sulle nostre liste"

Domenica pomeriggio la sfida fra Genoa e Venezia. Uno scontro salvezza in piena regola, con il Grifone che cerca una scossa, contro una squadra che ha finalmente trovato la prima gioia in questo complicato inizio di stagione. Nell'1-0 contro il Napoli, per il Venezia è stato decisivo Akor Adams, al secondo gol in campionato e quarto stagionale.

Nella conferenza stampa in vista della gara il tecnico rossoblu, Daniele De Rossi, nel parlare del rendimento degli attaccanti delle dirette concorrenti ha svelato anche un retroscena di mercato che riguarda proprio il centravanti arrivato dal Siviglia, in Laguna. Queste le parole di De Rossi: "Akor Adams era sulle nostre liste, l’abbiamo valutato, l’abbiamo sempre ritenuto un giocatore importante. Sta facendo bene, sta facendo quello che deve fare e in un momento in cui la sua squadra ha ottenuto meno gol e meno punti di quanto meritasse".

Sugli attaccanti di Frosinone e Monza, ha aggiunto: "La media di Raimondo e Varela è impressionante e dovessero mantenerla batterebbero tutti i record. L’anno scorso c’era un momento centrale dove Colombo segnò sette gol in 12/13 partite, se non sbaglio: ci sono momenti in cui gira per gli attaccanti e per la squadra. L’importante è avere continuità nel creare occasioni. Bisogna mandare la palla lì dentro perchè la palla a volte entra perché l’attaccante è fortissimo, a volte perché sbaglia un difensore. I nostri attaccanti devono sempre avere occasioni e l’attaccante che si crea occasioni, per me, è un attaccante che ha fatto una gara positiva. Poi, avendo giocato tanti anni a calcio, so che un attaccante in un momento negativo, a cui fa male la testa, la spalla, la caviglia, come arriva la palla la butta dentro. A volte fai una grande partita, copri, aiuti la squadra a salire e anche il tiro miglior finisce fuori. Sono periodi. Raimondo e Varela stanno passando un momento che presto potrebbero passare i nostri Colombo, Osmajic, Vitinha e magari anche Havel”.