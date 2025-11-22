Live TMW Cagliari-Genoa, Vitinha: "Contento per il gol. Stiamo lavorando bene"

Riesce ad acchiappare la partita il Genoa di mister De Rossi che, dopo essersi ritrovato sotto 3-2, agguanta il pareggio per 3-3 contro il Cagliari alla Unipol Domus. Al termine della gara, Vitinha a risposto alle domande dei giornalisti presenti in sala stampa.

Ore 17:35 La conferenza stampa comincerà a breve.

Ore 17:49 Inizia la conferenza stampa.

Che emozione è stato il tuo primo gol quest'anno?

"Sono contento per il mio gol, voglio dare sempre il mio contributo alla squadra. Anche il cambio di allenatore ci sta dando una bella scossa. De Rossi rispetto a Vieira ha un modo di giocare completamente diverso. Stiamo lavorando bene".

Come ti trovi a giocare con Colombo?

"Con Colombo mi trovo bene, abbiamo qualità e sono contento di giocare con lui. So che in alcune partite io avrò più minuti di lui, altre lui più di me, ci alterneremo, così come con gli altri attaccanti. Lavoriamo tutti per un unico obiettivo. Il mio ruolo è il nueve. Poi io sono disponibile a fare tutto quello che l'allenatore mi chiede".

Come è cambiato il gioco del Genoa con l'arrivo di De Rossi?

"Con De Rossi giochiamo più palla a terra. Ci sta aiutando ad avere fiducia gli uni con gli altri. Riusciamo ad essere più concentrati per fare sempre il nostro meglio".

Ore 17:54 Termina la conferenza stampa.