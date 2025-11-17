Germania ai Mondiali. La selezione di Nagelsmann gioca a tennis contro la Slovacchia
TUTTO mercato WEB
Missione compiuta per Germania e Olanda, con i tedeschi che demoliscono nello scontro diretto la Slovacchia. La Mannschaft si conferma presenza fissa del torneo, dove è stata assente solamente nella prima edizione del 1930. La selezione di Francesco Calzona ha comunque ancora una possibilità di qualificarsi, attraverso i playoff.
GRUPPO A
Germania - Slovacchia 6-0
18' Woltemade, 29' Gnabry, 36' e 41' Sané, 67' Baku, 79' Ouedraogo
Irlanda del Nord - Lussemburgo 1-0
44' Donley rig.
CLASSIFICA
Germania 15
Slovacchia 12
Irlanda del Nord 9
Lussemburgo 0
Altre notizie Serie A
Editoriale di Enzo Bucchioni L’Italia sprofonda ancora: il calcio azzurro allo sbando. Gattuso chiede scusa. Mondiale ad alto rischio, giovedì le avversarie degli spareggi. Napoli, oggi torna Conte: ma resta?
Le più lette
2 L’Italia sprofonda ancora: il calcio azzurro allo sbando. Gattuso chiede scusa. Mondiale ad alto rischio, giovedì le avversarie degli spareggi. Napoli, oggi torna Conte: ma resta?
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile