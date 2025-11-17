Germania ai Mondiali 2026: 21ª qualificazione e Ouedraogo nella storia
Il 6-0 con il quale la Germania ha superato la Slovacchia staccando il pass per il Mondiale 2026 porta con se numerosi significati.
Il primo, generale per il calcio teutonico, riguarda il numero di volte che la Nazionale ha raggiunto le fasi finali di un Mondiale: 21. Con il solo Brasile ad aver fatto meglio con 23.
Il secondo riguarda, invece, Assan Ouedraogo autore dell'ultima rete della formazione allenata di Julian Nagelsmann: a 19 anni e 192 giorni, il talento del Lipsia è il più giovane ad aver segnato al suo debutto con la Germania dai tempi di Klaus Sturmer, che lo fece nell'ottobre del 1954 all'età di 19 anni e 68 giorni.
GRUPPO A
Germania - Slovacchia 6-0
18' Woltemade, 29' Gnabry, 36' e 41' Sané, 67' Baku, 79' Ouedraogo
Irlanda del Nord - Lussemburgo 1-0
44' Donley rig.
CLASSIFICA
Germania 15
Slovacchia 12
Irlanda del Nord 9
Lussemburgo 0