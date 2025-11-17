Germania devastante, con l'Olanda è a 45 minuti dalla qualificazione ai Mondiali
Di seguito i risultati al 45' delle partite di qualificazioni ai Mondiali. Germania e Olanda a un passo dalla qualificazione, con i tedeschi che stanno demolendo la Slovacchia. A segno l'atalantino Krstovic col Montenegro in vantaggio su una Croazia già qualificata e che sta lasciando in panchina Luka Modric.
Germania - Slovacchia 4-0
18' Woltemade, 29' Gnabry, 36' e 41' Sané
Irlanda del Nord - Lussemburgo 1-0
44' Donley rig.
Malta - Polonia 1-1
32' Lewandowski (P), 36' Cardona (M)
Montenegro - Croazia 2-1
3' Osmajic (M), 17' Krstovic (M), 37' Perisic rig. (C)
Olanda - Lituania 1-0
16' Reijnders
Repubblica Ceca - Gibilterra 5-0
5' Doudera, 18' Chory, 32' Coufal, 39' Karabec, 44' Soucek
L'Italia sprofonda ancora: il calcio azzurro allo sbando. Gattuso chiede scusa. Mondiale ad alto rischio, giovedì le avversarie degli spareggi. Napoli, oggi torna Conte: ma resta?
