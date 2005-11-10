Ghedjemis e le sirene estive: "Avevo la mia ambizione, ma il Frosinone mi ha convinto"

“Il mercato estivo? È passato”. Fares Ghedjemis, fresco di rinnovo con il Frosinone, torna così sulle sirene estive alla vigilia della partita con il Sassuolo.

L’attaccante algerino è stato al centro di diverse indiscrezioni, e a un certo punto sembrava pronto a rompere con la società ciociara, ma è una pagina chiusa: “Io avevo la mia ambizione ma ho parlato col club e mi hanno presentato la nuova ambizione di diventare un club importante. Felice di essere rimasto e aver firmato il rinnovo. Ora voglio fare bene”.

Per “fare bene”, il classe 2002 ha un’idea anche abbastanza chiara, che non si limita alla doppia cifra: “10 gol sono un bel traguardo ma non voglio pormi limiti. Voglio fare il massimo”.