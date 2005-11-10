Fantacalcio, il resoconto dei nostri consigli per la 11ª giornata
Luca Di Leonardo
Terminata la undicesima giornata al fantacalcio è tempo di bilanci.
Il rendimento degli 11 consigliati per la undicesima giornata: in gol per la terza giornata consecutiva Njie (fantavoto 10) nella sfida contro la Juventus. Idem Mora (fantavoto 10) della Roma alla terza marcatura consecutiva con 4 gol in 9 gare in campionato. Bene Krstovic (fantavoto 10) che torna al gol dopo 3 giornate e si porta a 7 gol e 2 assist in 11 presenze. Bene Bastoni (fantavoto 7), Belghali (fantavoto 6,5), Calò (fantavoto 6,5), Soulè (fantavoto 6,5), Taylor (fantavoto 6,5). Skorupski buon voto (6,5) ma subisce il gol di Sierro su rigore. Bene anche Gila (fantavoto 6) mentre tradisce Douvikas (fantavoto 5) nella sconfitta del Como a Milano contro l'Inter.
Tra le scommesse si salva Ghedjemis (fantavoto 6). Perri (fantavoto 5) prende la sufficienza mentre Zaniolo prende 5,5 nella sconfitta dell'Udinese a Venezia. Birindelli non ha giocato per un problema fisico.
Tra gli sconsigliati Turati non ha giocato la sfida contro la Roma, Beukema strappa la sufficienza nella sfida interna contro la Lazio, Deiola fantavoto 6,5 nella vittoria del Cagliari contro il Frosinone, mentre Ramos (fantavoto 7.5) regala un assist ai propri fantallenatori.