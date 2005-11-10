Frosinone, c'è la richiesta per Ghedjemis. Ma solo per una squadra che va in Europa

Il mercato estivo? È passato. Io avevo la mia ambizione ma ho parlato col club e mi hanno presentato la nuova ambizione di diventare un club importante. Felice di essere rimasto e aver firmato il rinnovo. Ora voglio fare bene". Difficile dare torto a Fares Ghedjemis, attaccante del Frosinone, uno dei migliori in questo inizio di stagione. Forse mancavano i gol, ma nelle ultime settimane qualcosa sta migliorando anche in questo senso, tanto che i ciociari si godono un attacco capace di segnare in qualsiasi occasione, fra lui, Raimondo e Kvernadze, ma anche Calò.

Solo l'Europa

In estate il Monaco si era fatto sotto per lui, ma alla fine non era riuscito a convincere il Frosinone, almeno economicamente. Ora la valutazione è di 25 milioni di euro. Ed è difficile anche pensare a un trasferimento nel Principato, visto che nella scorsa estate ha ceduto per 80 e ha deciso di non spenderli per lo stesso Ghedjemis, ma non solo. Dunque non è solo una questione di incassi, ma di filosofia.

L'idea è quella di accettare di lasciare Frosinone solo se arrivasse una proposta per una squadra che gioca l'Europa. Priorità all'Italia, ovviamente, ma non è detto che non arrivino proposte dall'estero. Soprattutto se dovesse continuare così.