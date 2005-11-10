Fantacalcio, 4 scommesse per la 11ª giornata
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Luca Di Leonardo
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Oggi alle 08:10Fantacalcio
autore Luca Di Leonardo
06.11.2026 08:10Fantacalcio
Quattro scommesse da schierare al fantacalcio: un nome per reparto.
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Quattro scommesse da schierare al fantacalcio: un nome per reparto.
Perri (Torino-Lecce): scommessa di giornata, il portiere granata ha realizzato 1 clean sheet e 12 gol subiti.
Birindelli (Monza-Atalanta): 2 assist in questo inizio di stagione ed è il terzo difensore per tiri in porta a partita.
Zaniolo (Venezia-Udinese): alla prima di Zanetti sulla panchina friulana, il fantasista ex Roma vorrà far bene, 1 gol in 5 presenze.
Ghedjemis (Cagliari-Frosinone): uno dei giocatori più in forma dei ciociari con 3 assist e 1 gol nelle ultime 3 giornate con la difesa del Cagliari in emergenza.
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