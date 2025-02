Ghisolfi: "Lavoriamo per i rinnovi di Paredes e Svilar. Ranieri? Spero possa cambiare idea"

vedi letture

Florent Ghisolfi, direttore sportivo della Roma, è intervenuto a Sky Sport prima della partita col Monza. Queste le sue dichiarazioni: "Le squadre davanti a noi hanno perso punti, ma non dobbiamo lasciarci distrarre da questo. Sappiamo da dove veniamo e non vogliamo mollare nulla. Abbiamo fame per entrambe le competizioni in cui siamo in gioco. Partite come quella col Monza sono le più difficili, i nostri avversari stasera si giocheranno la vita e servirà quindi grande concentrazione. È una partita molto importante per noi".

Quanto è importante il rinnovo di Pisilli?

"Il rinnovo di Pisilli è una cosa molto importante per noi, è un giocatore di grande qualità che è già in Nazionale a 20 anni. È un figlio di Roma, un ragazzo d'oro che dà sempre tutto sul campo".

I prossimi saranno Paredes e Svilar?

"Paredes e Svilar sono il futuro della Roma, lavoriamo passo dopo passo per rinnovare anche i loro contratti".

Spera ancora di convincere Ranieri a restare in panchina un altro anno?

"Spero che Ranieri possa cambiare idea (sorride, ndr), ma il mister è stato chiaro e stiamo lavorando sul futuro. La cosa più importante però è il presente: la partita di stasera col Monza, abbiamo fame".