L'ex Toro Ferri sicuro: "Buongiorno si riprenderà. Come difensore puro è più forte di Bastoni"

Prestazione al di sotto delle aspettative quella di Alessandro Buongiorno a Genova. L'ex difensore del Torino Giacomo Ferri ha parlato ai microfoni di Radio TuttoNapoli proprio del centrale del Napoli: "Credo che possa riprendersi per tanti fattori. Uno, perché è giovane. Due, perché deve ancora migliorare. Tre, perché ha un allenatore che, dal mio punto di vista, è in grado di far migliorare tutti. È vero che nell’ultimo periodo ha fatto degli errori, ma secondo me una delle cause è che quest’anno ha avuto problemi fisici e non era al 100%.

Però sono situazioni che capitano a tutti, anche a giocatori molto più esperti. Penso a Juan Jesus: all’inizio ha avuto alti e bassi, poi è diventato uno dei migliori difensori in Italia. Su Buongiorno ho grande fiducia: conosco il ragazzo, le sue qualità non si discutono. Per me, in Italia, lui e Scalvini sono i due difensori italiani più forti in assoluto in questo momento. Possono avere difficoltà, ma ha grandi margini di miglioramento e un allenatore che può farlo crescere tanto."

L'ex granata è poi tornato sulle dichiarazioni fatte su Buongiorno e Scalvini che sarebbero più forti di Bastoni: "I campionati fatti da Buongiorno a Torino ad altissimo livello li ha fatti sempre da centrale: era lui a gestire la difesa. È chiaro che quando vai in un’altra squadra trovi giocatori con altre caratteristiche e l’allenatore ti impiega in ruoli diversi. Devi essere pronto a giocare in qualsiasi zona della difesa: questo è il calcio moderno. Juan Jesus, che è un sinistro naturale, ha giocato spesso anche a destra. Su Bastoni, io penso che come difensore puro Buongiorno sia più forte. Bastoni ha altre qualità, soprattutto offensive: è perfetto come braccetto sinistro. Non sto dicendo che Bastoni sia scarso, anzi. Ma come difensore puro, per me Buongiorno è superiore".