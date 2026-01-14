TMW Radio Giacomo Ferri: "Torino, situazione delicata in campionato e con la Roma..."

Ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore e tecnico Giacomo Ferri.

Fiorentina, ufficiale Paratici:

"E' stato preso un dirigente importante. Puoi formare una squadra di grandissimi giocatori, ma se non c'è una società completa, con gli uomini al posto giusto, non vai lontano. La Fiorentina sulla carta non ha nulla da invidiare a tante, ma se è messa così vuol dire che ci sono delle problematiche extra. E' un acquisto importante che farà solo bene alla Fiorentina".

Roma, che ne pensa delle parole nel post-gara col Torino?

"Il problema è che siamo arrivati a un punto che è cambiata la gestione degli allenatori. Se vado ad allenare il Real, l'obiettivo è vincere tutto e metto a disposizione un prodotto e se si lamenta, lo mando via. Gasp va in una Roma da costruire, con problematiche economiche. Gasp va a parlare con Ranieri e viene gettata giù una base, poi a gennaio Gasperini vede che a gennaio certi obiettivi non sono arrivati e si lamenta. Ma è cambiato il modo della comunicazione degli allenatori. E' normale che Gasp non sia felice. Spalletti, arrivato alla Juve, era felicissimo nelle prime interviste, poi ora ha cominciato a dire che gli servono due giocatori per ruolo. E' un modo di gestire la squadra ora, che piaccia o meno".

Come ha visto il Torino?

"Sono contento che abbia passato il turno ma è in una situazione delicata in campionato. Tra pochi giorni c'è Torino-Roma e mi auguro che il risultato sia lo stesso, perché è più importante il campionato".

Inter, quanto può pesare l'assenza di Calhanoglu e come sostituirlo?

"E' venuto a mancare un giocatore fondamentale, ma ha un problema in un muscolo molto delicato. Automaticamente il rientro per me è difficile da quantificare. Da questa cosa negativa però ho visto una cosa positiva, ho visto Mkhitaryan che potrebbe rientrare bene, in mezzo al suo posto vedo Zielinski".