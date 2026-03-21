Sassuolo oltre le assenze, Berardi: "Siamo venuti a giocarcela. Muric? Non lo scopriamo oggi"
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Il capitano del Sassuolo, Domenico Berardi, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida che i neroverdi hanno pareggiato a Torino, contro la Juventus. L'attaccante è stato decisivo con l'assist per il gol di Pinamonti.
Giusto dare a Muric il premio di migliore in campo?
"Sì, è da un po' che sta facendo bene, ci stta dando una grandissima mano, sta facendo grandi cose, ha grandi qualità, non lo scopriamo oggi".
Da capitano hai dato un messaggio oggi?
"Siamo venuti qua a giocarcela contro una grandissima squadra, la Juventus sta facendo grandi cose, ha grande palleggio, ma siamo rimasti in partita, ci possiamo".
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