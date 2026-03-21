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Cremonese, Giampaolo: "I giocatori hanno fatto molto di più rispetto a quanto io sono stato capace di trasmettere"

Cremonese, Giampaolo: "I giocatori hanno fatto molto di più rispetto a quanto io sono stato capace di trasmettere"TUTTO mercato WEB
Oggi alle 17:30Serie A
Edoardo Mammoli

Ore 17.00 - A breve la conferenza stampa del tecnico grigiorosso Marco Giampaolo al termine di Parma-Cremonese.

Ore 17.24 - Ha inizio la conferenza.

Non è servita fortuna oggi, come aveva detto l'altro giorno. Cosa ha dato alla squadra?
"Ho detto che avremmo avuto bisogno di un po' di fortuna, ma mi riferivo al fatto che io dovessi essere bravo a trasmettere due concetti per una cosa e per l'altra. La fortuna era riferita agli episodi durante la gara, che se ti girano bene riesci a stare dentro la gara senza sporcare la testa. Una difficoltà avrebbe potuto aprire quelle paure e tensioni, perché credo sia normale. Abbiamo fatto quello che potevamo fare in tre giorni, ma i giocatori hanno fatto molto di più rispetto a quanto io sono stato capace di trasmettere".

Cremonese trainata dal centrocampo.
"Abbiamo avuto il controllo del gioco in una parte, poi siamo stati bravi a far gol. Bravo Vardy appena entrato a far fare il secondo. Poi abbiamo giocato diversamente, perdendo un po' di palleggio e concedendo qualcosa in più. Lo spirito e la determinazione hanno fatto la differenza permettendoci di non subire quel gol che ci avrebbe dato ansia. La squadra è andata oltre al trend pericoloso sul piano mentale".

Quanto siete stati favoriti dall'atteggiamento del Parma?
"Sono stati bravi i nostri attaccanti a impedire al Parma di sviluppare superiorità numeriche. Ci siamo assunti dei rischi. Sapevo che avremmo potuto capire subito la gara. Abbiamo fatto bene lì e anche nella prima costruzione, che ci ha fatto acquistare fiducia. Il Parma ha risorse per metterti in difficoltà e temevo che potesse giocare in modo diverso. Prima di scendere in campo abbiamo rivisto qualcosa ma la gara si è svolta secondo i canoni".

Una valutazione sulla difesa?
"Le caratteristiche per giocare a quattro le abbiamo. Pezzella è un terzino e può fare tutto. Terracciano in passato lo ha fatto, quindi si può adattare. Abbiamo rimesso dentro Vandeputte, che ti dà qualità. Adesso al di là dei singoli la squadra mi è piaciuta tantissimo e mi ha anche emozionato".

Dal punto di vista personale che emozione è stata?
"Sul divano si stava comodi, ma mancava adrenalina, mancava il rischio, perché se credi in qualcosa devi rischiare per quel qualcosa. Ho visto tante partite, cercando di aggiornarmi. Ma il richiamo della foresta ti dà emozioni grandi, come oggi, ma anche delusioni. Vale la pena rischiare. Dedico la vittoria alla squadra, posso capire cosa ha vissuto. Uno specialista come Nicola merita un pensiero, perché facciamo tutti lo stesso mestiere, soliderietà a lui, la squadra è stata allenata bene".

Come mai Sanabria?
"Per caratteristiche, doveva fare un certo tipo di lavoro. Vardy va tenuto più pulito, idem Djuric, ma oggi ritenevo Sanabria più adatto per le funzioni assegnate. Okereke non è una prima punta, poteva giocare per Bonazzoli, ma oggi ho scelto così".

Ore 17.30 - Termina la conferenza stampa.

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