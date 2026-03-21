Pinamonti si conferma bomber da trasferta. E c'è un dato che lo accomuna a... Dimarco
La Juventus fallisce il sorpasso in classifica sul Como, andando a pareggiare 1-1 all'Allianz Stadium contro il Sassuolo. I bianconeri passano in vantaggio nel primo tempo con Yildiz su assist di Conceiçao. Al primo affondo della ripresa, il Sassuolo pareggia con Pinamonti. Spalletti inserisce anche Milik e Vlahovic, ma l'occasione più clamorosa arriva col rigore assegnato ai bianconeri per un mani di Idzes: Locatelli però si fa ipnotizzare da Muric (il migliore in campo) che poi ferma anche lo stesso Milik nel finale.
In una serata difficile per il Sassuolo dal punto di vista delle disponibilità della rosa (complice il focolaio di pertosse), il punto guadagnato assume ancora più valore. Merito di Muric (il migliore in campo), ma anche ovviamente di Andrea Pinamonti, autore del gol del definitivo 1-1. Con sette gol e tre assist in questo campionato, infatti, Pinamonti è uno dei due soli giocatori italiani, insieme a Federico Dimarco, ad aver preso parte ad almeno 10 gol in ognuna delle ultime tre stagioni di Serie A (dal 2023/24).
Inoltre, sei delle sette reti realizzate dal classe '99 in questo campionato sono arrivate in trasferta; record di marcature esterne per l’attaccante in un singolo torneo di Serie A.
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