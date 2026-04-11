Giannichedda approva il rinnovo di Spalletti: "Punto di partenza fondamentale per la Juventus"

Ospite questa mattina ai microfoni di Sky Sport, l'ex centrocampista Giuliano Giannichedda ha toccato vari temi iniziando dal rinnovo di Spalletti con la Juventus. Queste le sue parole: "E' una notizia molto positiva. Spalletti è eccezionale ed è un punto di partenza fondamentale per la ricostruzione di una Juve che deve mirare in alto: giocarsi lo Scudetto e andare più avanti possibile in Champions".

Qual è l'aspetto che Spalletti finora è riuscito più a valorizzare?

"Sicuramente ha creato un'identità che si era un po' persa. Lui con quel carattere ha rivitalizzato tanti calciatori e li ha resti migliori, ricreando quell'unità che come detto si era un po' persa".

Stasera ci sarà la sfida all'Atalanta: cosa le è piaciuto di più del lavoro di Palladino?

"All'Atalanta vanno fatto solo i complimenti perché programmano tutto. Palladino è stato bravissimo a ridare entusiasmo alla piazza. Ma resta la società il punto di forza, perché fanno cose incredibili".

Quali sono i tre fattori dal quale l'Italia può ripartire?

"Entusiasmo, Programmazione e Infrastrutture: dobbiamo dotarci di infrastrutture moderne, lavorare con i giovani con lungimiranza e programmazione. Dobbiamo ripartire dai ragazzini e migliorare nella cultura sportiva. Dovremmo avere più coraggio: a 17-18 anni i ragazzi devono uscire dalla bolla dei settori giovanili e confrontarsi con i grandi. Coraggio nei direttori, nei dirigenti, penso che i meno colpevoli siano gli allenatori, che vengono messi in discussione ogni 3-4 partite. Ma dobbiamo ragionare da sistema, con regole concordate insieme e che siano lungimiranti e che riportino il calcio italiano ai fasti di un tempo".