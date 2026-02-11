Giannini: "Malen ricorda davvero Vialli. Totti? Sarà un valore aggiunto per la Roma"

Gianluca Giannini la pensa come Gian Piero Gasperini: "Malen ricorda davvero Vialli". Intervistato dal Corriere dello Sport, lo storico ex giocatore della Roma ha evidenziato l'impatto notevole avuto dall'olandese, che si è mosso proprio come faceva l'ex centravanti scomparso nel 2023: "È rapido, tecnico e soprattutto sta dando ai giallorossi delle caratteristiche che mancavano come la velocità, la qualità e movimenti da vero attaccante. Si vede che è sereno, gioca libero da pensieri".

Giannini pensa che Malen possa trascinare la Roma alla qualificazione in Champions League se riuscirà a rimanere concentrato. È la punta che serviva a Gasperini, visto che Ferguson e Dovbyk sono più macchinosi e statici: "Certi giocatori sono speciali perché non si fanno condizionare da un errore e continuano a fare il loro mestiere. Uno di questi era sugli spalti e ha fatto la storia quando scendeva sul terreno di gioco dell'Olimpico".

Giannini conferma l'ormai imminente ritorno di Francesco Totti alla Roma: "È importante per la piazza, per i tifosi, per lui e per la squadra. È fondamentale una figura come la sua in società, ha esperienza". Quello che si augura il Principe è che abbia un ruolo operativo per evitare che vengano fatti gli errori del passato: "Sarà un valore aggiunto, ne avranno già parlato di questo".