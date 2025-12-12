Lazio, Sarri non vuole perdere Marusic e Basic a zero: incontri con gli agenti per i rinnovi
In casa Lazio non c’è soltanto il mercato di gennaio a tenere banco. Parallelamente alle valutazioni sulle possibili operazioni in entrata e in uscita, il club biancoceleste è chiamato a sciogliere anche il delicato nodo dei rinnovi contrattuali, in particolare quelli più urgenti di Adam Marusic e Toma Basic, entrambi in scadenza a giugno.
Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, Maurizio Sarri ha sollecitato la società affinché le trattative vengano accelerate il prima possibile. L’obiettivo del tecnico è chiaro: evitare il rischio di perdere due giocatori a parametro zero, scenario che complicherebbe ulteriormente la programmazione della prossima stagione.
Negli ultimi giorni la dirigenza ha avviato i primi contatti concreti, incontrando i rappresentanti dei due calciatori. Sul tavolo sono arrivate le richieste degli agenti: per Basic si parla di un rinnovo fino al 2028 con adeguamento dell’ingaggio, mentre per Marusic la proposta prevede un prolungamento fino al 2027, con opzione per un’ulteriore stagione.
La Lazio, al momento, riflette sull’impatto economico dell’operazione, valutando sostenibilità e prospettive tecniche. Tuttavia, non chiudere questi rinnovi significherebbe dover intervenire nuovamente sul mercato estivo per sostituire due elementi considerati utili all’interno delle rotazioni di Sarri. Una scelta che rischierebbe di allungare ulteriormente la lista degli acquisti necessari, con inevitabili ripercussioni sulla pianificazione futura del club.