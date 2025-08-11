Gimenez e la scelta del numero: "La maglia 7 del Milan è storica. Non si cambia"

L'attaccante del Milan, Santiago Gimenez nella sua intervista a Sky Sport ha parlato anche dell’assenza delle coppe e della scelta di confermare la maglia numero 7 anche nella prossima stagione: “Niente coppe? Il problema è stato l’anno scorso, quando non ci siamo qualificati. Ora abbiamo una nuova opportunità e dobbiamo sfruttarla”.

Qual è stato il principale motivo delle difficoltà nella scorsa stagione?

“Tanti dettagli: partite perse o pareggiate negli ultimi minuti, episodi come l’espulsione di Theo in Champions. Piccole cose che hanno fatto la differenza”

Terrà la maglia numero 7?

“Sì, il 7 è storico al Milan e non si cambia”.

Pippo Inzaghi è uno dei suoi idoli?

“Sì, è un’icona del Milan. Anche se ero piccolo, ho ammirato tanto Shevchenko, che ha vinto il Pallone d’Oro con il 7, e Kaká, per la sua fede, la sua qualità e le origini sudamericane”