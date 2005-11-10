Aquilani: "Sebastiano Esposito ha sempre dimostrato di avere il potenziale da Nazionale"

Mister Alberto Aquilani, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara col Milan, è stato interpellato anche sull'ottimo rendimento dell'attaccante neroverde Sebastiano Esposito in Nazionale. Di seguito la risposta del tecnico del Sassuolo sul classe 2002.

La risposta di Aquilani su Sebastiano Esposito

La Nazionale ha fatto più bene a Sebastiano Esposito o il Sassuolo a Seba Esposito in Nazionale?

"Siamo molto contenti di questa chiamata perché è un ragazzo che ha sempre dimostrato di avere il potenziale da Nazionale e la chiamata ci fa piacere. Siamo all'inizio, ci sono margini. Quando arrivi a quei livelli devi maturare quella consapevolezza dove pensi che non possa bastare quanto fatto e devi continuare a lavorare. Mi auguro che questo entusiasmo lo trasmetta anche qui".