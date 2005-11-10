Sassuolo, Aquilani: "Ottima reazione, Esposito e Bowie possono coesistere"

Alberto Aquilani, tecnico del Sassuolo, analizza così ai microfoni di DAZN il pareggio per 1-1 col Milan: "Ho visto una squadra matura, che ha capito i vari momenti della gara. Possiamo essere più puliti, creare situazioni favorevoli però avevamo davanti una grande squadra e mi è piaciuta la reazione. C'era anche un po' di amarezza negli spogliatoi, la mentalità deve essere questa".

Soddisfatto del risultato o potevate vincere?

"La prima mezz'ora veramente buona, dopo ci siamo abbassati un po' perdendo distanze. Nel secondo tempo è stata una partita diversa, siamo riusciti a controllarla e mi è piaciuto molto chi è entrato portando energia. Lo spirito deve essere questo".

Le caratteristiche di alcuni giocatori offensivi vi condizionano?

"Penso che sia un punto a favore, siamo una squadra che deve essere sempre ordinata. Ovvio che ho dei giocatori che hanno questa caratteristica dell'andare in verticale, oggi abbiamo sbagliato alcune scelte ma dipende anche dall'avversario che affronti".

Bowie può giocare insieme a Esposito?

"Se capiamo che questo deve essere un vantaggio, anche giocare 15 minuti, possiamo fare uno step molto alto come gruppo. Oggi i cambi fanno la differenza, non è retorica. Sì, possono giocare insieme ma dipende dalle squadre che affrontiamo. Ci sono tanti attaccanti e tanti trequartisti bravi, ma si gioca sempre in 11".