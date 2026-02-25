Giordano critica Sarri: "Quali sono gli attaccanti che ha valorizzato in carriera?"

Bruno Giordano è intervenuto oggi ai microfoni di Radio Laziale e commentato il delicato momento in casa Lazio: "I giocatori non sono nella posizione di poter mugugnare. Se un allenatore dice una cosa tu la fai, poi se hai personalità e alcune cose non vanno bene in partita fai quello che ti viene più naturale. A me sembra che la Lazio sia una squadra che corre come tutte le altre. C'è chi corre di più, chi di meno e qui si sta nella normalità. Può piacere o non piacere il gioco, ma sul discorso delle energie spese è tutto nella norma".

Sugli attaccanti ha aggiunto: "Che vuol dire che Ratkov non gioca perché conosce un altro calcio? Il calcio è uno, allora perché Taylor gioca già ora? Basta dire che non ci credi, che lo ha preso la società e che volevi altro. Basta con questa storia del centravanti non adatto, o è bravo o non è bravo. Quali sono i giocatori che Sarri ha valorizzato in attacco durante la sua carriera? Mi sembra che abbia avuto Immobile, Ronaldo, Higuain… Si parla sempre di Mertens, è stato bravo ad intravedere delle caratteristiche, ma oltre quello poco altro".