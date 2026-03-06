Juventus-Pisa, i convocati di Hiljemark: restano ancora in quattro fuori. La lista completa
Sono 26 i calciatori convocati dallo staff tecnico guidato da Oscar Hiljemark per Juventus-Pisa, gara della 28ª giornata della Serie A Enilive 2025/26 in programma domani, sabato 7 marzo 2026, alle ore 20.45 all’Allianz Stadium di Torino.
Per l'occasione il tecnico svedese recupera in difesa Calabresi, ma restano ancora fuori Scuffet, Lorran, Denoon e Vural. Questa la lista completa dei calciatori che prenderà parte alla trasferta di Torino:
Portieri: Semper, Nicolas, Luppichini.
Difensori: Bozhinov, Angori, Caracciolo, Canestrelli, Coppola, Calabresi, Raul Albiol.
Centrocampisti: Marin, Leris, Hojholt, Cuadrado, Akinsanmiro, Tourè, Iling-Junior, Aebischer, Stengs, Tramoni, Loyola, Piccinini.
Attaccanti: Meister, Durosinmi, Moreo, Stojilkovic.
Il programma racconta le storie di protagonisti e squadre che hanno lasciato un segno nel calcio.
Il programma ripercorre la settimana calcista. Due minuti per 10 argomenti.
In studio Francesco Tringali e Alessandro Santarelli