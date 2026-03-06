Carlo Conti bacchetta la Fiorentina: "In certi momenti serviva più 'bastone' e meno 'carota'"

Carlo Conti, conduttore dell’ultimo Festival di Sanremo e da sempre grande tifoso della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per commentare il momento che sta attraversando la squadra viola. Queste le sue parole: "Probabilmente all’interno del gruppo c’è stata un po’ di negligenza e forse è mancata quella guida forte capace di tenere tutti sulla stessa linea. In certi momenti è sembrato esserci più ‘carota’ che ‘bastone’, e questo alla lunga può incidere sulla concentrazione e sulla mentalità della squadra".

Conti ha poi sottolineato come il contesto attuale abbia inevitabilmente creato difficoltà un po’ per tutti, confidando però nel futuro, soprattutto in vista dell’arrivo di Fabio Paratici come nuovo ds: "Confido molto nel suo arrivo perché quella è una posizione che è rimasta vacante per troppo tempo.

Spero che possa rimettere ordine e riportare alcune certezze all’interno della società e dello spogliatoio. È importante far capire ai giocatori il valore della maglia che indossano, l’importanza di scendere in campo con la testa giusta e di riuscire a tirare fuori il massimo da ogni elemento della rosa".