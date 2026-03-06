Ricci: "Giocare il derby è una fortuna. Champions? Siamo a buon punto, ma servono altri punti"

Samuele Ricci è già carico per il derby di domenica contro l'Inter. Il centrocampista rossonero, intervistato da Milan Tv, ha fatto il punto della situazione in casa Diavolo. Queste le sue dichiarazioni: "In questo Milan ci sentiamo tutti importanti, il merito è del mister e dello staff. Lo staff è molto preparato, anche nei rapporti coi giocatori. Nessuno si sente al di fuori della squadra, si cerca di tener dentro anche chi gioca meno. La concorrenza è molto alta, soprattutto in un club così. Penso che la professionalità di un giocatore però sia farsi trovare pronto quando viene chiamato in causa. Vestiamo la maglia che vorrebbe vestire chiunque, bisogna dare il massimo e onorarla".

Su Modric: "Anche fuori dal campo vedi un giocatore e un uomo che sa come comportarsi: mai una parola fuori posto, mai una lamentela. Questo ti fa capire la grandezza fuori dal campo di Modric".

Sul derby: "Penso sia una rivalità molto importante, è una delle partite più belle del mondo e viene vista ovunque. Dobbiamo sentirci fortunati a poter giocare una partita del genere".

Sull'obiettivo Champions: "Il percorso è sempre quello, a luglio ci siam detti che il Milan meritava di tornare in Champions League. Siamo a buon punto, ma non è finita. Ci servono ancora punti e cercheremo di dare il massimo, fino alla fine".