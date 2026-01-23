TMW Domattina le visite di Giovane col Napoli. Il brasiliano può esserci già con la Juventus

Tutto apparecchiato per l'arrivo di Giovane al Napoli, con la società di Aurelio De Laurentiis che ha dato seguito al blitz per il brasiliano dell'Hellas Verona andando a chiudere in pochissimi giorni l'operazione per l'acquisto del giocatore. Le cessioni di Lorenzo Lucca al Nottingham Forest e di Noa Lang al Galatasaray hanno liberato spazio, fisico ed economico, per l'arrivo di Giovane, in attese di un altro colpo là davanti da aggiungere alla rosa di Antonio Conte.

L'operazione, ricordiamo, si è conclusa sulla base di un acquisto a titolo definitivo per 2 milioni di euro di parte fissa più ricchi bonus per arrivare a totali 20 milioni di euro, la maggior parte dei quali semplicissimi da raggiungere. Con Giovane che proprio in queste ore sta preparando i bagagli pronto per partire già questa sera.

Per domani mattina infatti sono state programmate le visite mediche del brasiliano col suo nuovo club. Test medici che saranno svolti direttamente a Napoli, in controtendenza con il solito modus operandi del club azzurro che per i nuovi acquisti si appoggia a Villa Stuart a Roma. Una scelta dettata dalle tempistiche, visto che così facendo il Napoli vuole accorciare i tempi per tentare di formalizzare il tesseramento quanto prima e di mettere a disposizione il giocatore già per la super sfida di domenica contro la Juventus all'Allianz Stadium.