Giovanni Leoni, in un anno e mezzo dalla C al Liverpool. E poi il crack in Carabao Cup

C'è anche un po' di sfortuna negli italiani che si trasferiscono al Liverpool. Perché Giovanni Leoni era considerato come uno dei possibili titolari a lungo termine dei Reds, ma si è fatto male subito ed è stato sottoposto a intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato, lo stesso infortunio che - ai tempi - colpì Federico Chiesa. Magari non sarà la stessa cosa - ed è auspicabile - ma l'ala è riuscita a riprendersi solo nelle ultime settimane, salvo ieri il pareggio contro il Sunderland al 95'.

Il punto di partenza

In un anno e mezzo è passato dalla Serie C alla squadra campione d'Inghilterra. Prima era al Padova, poi è passato alla Sampdoria - in una stagione tribolata - conquistandosi la chiamata del Parma. Da gennaio in poi era quasi sempre titolare con i ducali, tanto da annullare diversi giocatori importanti (chiedere a Vlahovic in Parma-Juventus 1-0) e attirando su di sé mezz'Europa. Inter in primis.

La cessione

"Non abbiamo bisogno di vendere" era la risposta del Parma a chi chiedeva conto di un possibile trasferimento di Leoni. Poi però è arrivato il Liverpool con un assegno da 35 milioni, portandolo ad Anfield. Carabao Cup e crack subito, tanto che Arne Slot (tecnico dei Reds) commentò così. "Essere così giovane, arrivare in un nuovo Paese e fare così bene nella prima partita… è molto difficile trovare un lato positivo. Non c’è mai un lato positivo, ma bisogna cercare di guardare al futuro: è ancora giovanissimo e ha tantissimi anni davanti a sé per recuperare da un infortunio così grave”.

Gli scenari di mercato

Non ce ne sono, realisticamente Leoni rimarrà al Liverpool per recuperare, salvo poi essere inserito nelle rotazioni a partire dal prossimo anno. È giovane, l'importante è che non entri in una spirale negativa, soprattutto per gli infortuni.