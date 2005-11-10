Il Giudice Sportivo multa mezza Serie A: pioggia di sanzioni, 10 squadre pagano

Non solo le decisioni nei confronti di giocatori e allenatori, nel comunicato di oggi del Giudice Sportivo, relativo alla 6^ giornata di Serie A, c'è anche una pioggia di multe per le società. Mezzo campionato è stato sanzionato, visto che sono ben 10 i club coinvolti nei provvedimenti.

Lecce e Cagliari le più colpite

La società più colpita è il Lecce, per una multa totale da 12mila euro. Sia per lancio di "tre petardi, due fumogeni e due bottigliette" da parte dei propri sostenitori, sia per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio del match per tre minuti. Quindi troviamo il Cagliari, punito per 7mila euro: 4mila per il lancio di tre fumogeni, altri 3mila per il ritardo di due minuti dell'inizio del match.

Tutti gli altri provvedimenti

Quindi otto provvedimenti singoli: 5mila euro per Atalanta e Monza. I nerazzurri "per avere suoi sostenitori, al 27° del primo tempo, esposto uno striscione offensivo nei confronti dei vertici federali". Mentre i biancorossi per aver rivolto cori insultanti nei confronti di Lotito. E poi 4mila per Bologna e Roma, ree di aver ritardato entrambe di tre minuti gli inizi dei rispettivi match. E poi ancora, 2mila euro per Frosinone, Milan e Napoli, tutte per un minuto di ritardo a inizio gara.