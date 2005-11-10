Serie C, il Giudice Sportivo: due giornate ad Armini e Matino. Inibizione per Criscitiello

Il Giudice Sportivo di Serie C, in base alle risultanze arbitrali dell’ultima di campionato, ha squalificato per due giornate Nicolò Armini del Crotone “per avere, al termine del primo tempo, tenuto una condotta non corretta, antisportiva, irriguardosa e ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro in quanto: A) nel tunnel che conduce agli spogliatoi lo avvicinava con atteggiamento minaccioso e irrispettoso e proferiva nei suoi confronti frasi offensive per contestarne l’operato; B) allontanato dai tesserati della propria squadra, reiterava la predetta condotta urlando e rivolgendo un’ulteriore frase irrispettosa nei confronti dell’Arbitro e, contestualmente, sferrava un pugno contro un pannello pubblicitario, scaraventandolo a terra. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta, ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 36, comma 1, lett. a), e 39 C.G.S.”, e Emanuele Matino del Casarano per “avere, al 21° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, con i tacchetti esposti e piede a martello lo colpiva sulla coscia, senza provocargli conseguenze. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., e considerato da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere colpendo l’avversario con i tacchetti esposti, misura della sanzione in applicazione dell’art. 39 C.G.S”.

Gli altri squalificati

Un turno di stop invece per Daniel Salvalaggio (Folgore Caratese), Diego Stramaccioni (Perugia), Emanuele Ndoj (Folgore Caratese), Domenico Franco (Barletta), Cosimo Chiricò (Casarano) e Daniele Pinto (Giana Erminio). Fra gli allenatori invece squalifica per una giornata nei confronti di Giancarlo Riolfo del Vado. Infine inibizione fino al 4 dicembre per il presidente della Folgore Caratese Michele Criscitiello, mentre per il direttore generale del Renate Massimo Crippa arriva l’inibizione fino al primo dicembre più una sanzione di 500 euro.

Le sanzioni ai club

Per quanto riguarda i club il Giudice Sportivo ha chiesto un supplemento d’indagine sul possibile episodio di razzismo che vede coinvolto un tesserato del Latina in occasione della sfida contro la Torres: “Il Giudice Sportivo, in ordine alla segnalazione della Procura Federale, relativa ad un asserito comportamento di discriminazione razziale nei confronti di un tesserato della società Latina, posto in essere da parte di alcuni sostenitori della Società Torres posizionati nel Settore Curva Nord, al 68° minuto e tra il 75° e l’80° minuto della gara, invita la Procura Federale ad effettuare tutti gli ulteriori ed eventuali accertamenti utili alla puntuale ricostruzione dei fatti nel più breve tempo possibile. In particolare, chiede all’Organo requirente di: • ascoltare l’Assistente Arbitrale n. 2, per verificare se lo stesso abbia percepito la frase rivolta al tesserato del Latina; • individuare in modo puntuale l’eventuale effettivo Settore di provenienza dei sostenitori autori della condotta asseritamente tenuta, il numero dei tifosi occupanti tale Settore e la percentuale dei sostenitori che avrebbe proferito le asserite frasi a contenuto di discriminazione razziale. Accerti, inoltre, la Procura quanto altro utile ai fini del decidere. Con riserva di adottare i più opportuni provvedimenti”.

Per le altre società invece sono state decise le seguenti multe:

AMMENDA € 1.500,00

FOGGIA A) per avere, i suoi sostenitori (circa il 90% dei 908 presenti), posizionati nel Settore Curva Nord e (circa il 50% dei 2222 presenti) posizionati nel Settore Curva Sud, intonato, durante il minuto di raccoglimento, fischi e urla; B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, posizionati nel Settore Curva Nord, consistiti nell’aver lanciato, al termine della gara, mentre la propria squadra si recava sotto la Curva: 1. un fumogeno sul terreno di gioco, senza conseguenze; 63/183 2. venti bottigliette d’acqua piene e vuote sul terreno di gioco una delle quali, dopo essere rimbalzata a terra, colpiva il Collaboratore della Procura Federale sulla nuca, senza provocargli conseguenze. Valutate le modalità complessive dei fatti, ivi compresa la pericolosità della condotta sub B), ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 25, comma 3, e 26 C.G.S., rilevato che con riferimento alla condotta sub B) non si sono verificate conseguenze dannose (ulteriori rispetto all’avere attinto con la bottiglietta d’acqua il Collaboratore della Procura Federale) e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 400,00

BARI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 92° e al 93° minuto della gara, due scarpe sul terreno di gioco, senza conseguenze. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, C.G.S. rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose, che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 200,00

SAVOIA per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa il 90% dei 1300 presenti), posizionati nel Settore Curva, intonato, al 24° minuto del secondo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti di tifosi avversari ripetuto per cinque volte. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, C.G.S. e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

TRENTO per avere causato il ritardo dell’inizio della gara di un minuto, in quanto nella rete di una delle porte era presente un buco che si rendeva necessario riparare. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., con particolare riferimento alla misura del ritardo, misura della sanzione in applicazione dell’art. 4 C.G.S. (r. Arbitrale, r. c.c.).