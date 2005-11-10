Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Serie C, il Giudice Sportivo: due giornate ad Armini e Matino. Inibizione per Criscitiello

Tommaso Maschio
autore
Tommaso Maschio
Oggi alle 18:19Serie C
10.11.2026 18:19Serie C
Fonti preferite
Sono sei i giocatori fermati per un turno. Stop anche per l'allenatore Riolfo. Supplemento d'indagine per un possibile episodio razzista in Torres-Latina
Foto
© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Il Giudice Sportivo di Serie C, in base alle risultanze arbitrali dell’ultima di campionato, ha squalificato per due giornate Nicolò Armini del Crotone “per avere, al termine del primo tempo, tenuto una condotta non corretta, antisportiva, irriguardosa e ingiuriosa nei confronti dell’Arbitro in quanto: A) nel tunnel che conduce agli spogliatoi lo avvicinava con atteggiamento minaccioso e irrispettoso e proferiva nei suoi confronti frasi offensive per contestarne l’operato; B) allontanato dai tesserati della propria squadra, reiterava la predetta condotta urlando e rivolgendo un’ulteriore frase irrispettosa nei confronti dell’Arbitro e, contestualmente, sferrava un pugno contro un pannello pubblicitario, scaraventandolo a terra. Valutate ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S. le modalità complessive della condotta, ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 36, comma 1, lett. a), e 39 C.G.S.”, e Emanuele Matino del Casarano per “avere, al 21° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, con i tacchetti esposti e piede a martello lo colpiva sulla coscia, senza provocargli conseguenze. Valutate le modalità complessive della condotta ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., e considerato da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere colpendo l’avversario con i tacchetti esposti, misura della sanzione in applicazione dell’art. 39 C.G.S”.

Gli altri squalificati

Un turno di stop invece per Daniel Salvalaggio (Folgore Caratese), Diego Stramaccioni (Perugia), Emanuele Ndoj (Folgore Caratese), Domenico Franco (Barletta), Cosimo Chiricò (Casarano) e Daniele Pinto (Giana Erminio). Fra gli allenatori invece squalifica per una giornata nei confronti di Giancarlo Riolfo del Vado. Infine inibizione fino al 4 dicembre per il presidente della Folgore Caratese Michele Criscitiello, mentre per il direttore generale del Renate Massimo Crippa arriva l’inibizione fino al primo dicembre più una sanzione di 500 euro.

Le sanzioni ai club

Per quanto riguarda i club il Giudice Sportivo ha chiesto un supplemento d’indagine sul possibile episodio di razzismo che vede coinvolto un tesserato del Latina in occasione della sfida contro la Torres: “Il Giudice Sportivo, in ordine alla segnalazione della Procura Federale, relativa ad un asserito comportamento di discriminazione razziale nei confronti di un tesserato della società Latina, posto in essere da parte di alcuni sostenitori della Società Torres posizionati nel Settore Curva Nord, al 68° minuto e tra il 75° e l’80° minuto della gara, invita la Procura Federale ad effettuare tutti gli ulteriori ed eventuali accertamenti utili alla puntuale ricostruzione dei fatti nel più breve tempo possibile. In particolare, chiede all’Organo requirente di: • ascoltare l’Assistente Arbitrale n. 2, per verificare se lo stesso abbia percepito la frase rivolta al tesserato del Latina; • individuare in modo puntuale l’eventuale effettivo Settore di provenienza dei sostenitori autori della condotta asseritamente tenuta, il numero dei tifosi occupanti tale Settore e la percentuale dei sostenitori che avrebbe proferito le asserite frasi a contenuto di discriminazione razziale. Accerti, inoltre, la Procura quanto altro utile ai fini del decidere. Con riserva di adottare i più opportuni provvedimenti”.

Per le altre società invece sono state decise le seguenti multe:

AMMENDA € 1.500,00
FOGGIA A) per avere, i suoi sostenitori (circa il 90% dei 908 presenti), posizionati nel Settore Curva Nord e (circa il 50% dei 2222 presenti) posizionati nel Settore Curva Sud, intonato, durante il minuto di raccoglimento, fischi e urla; B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, posizionati nel Settore Curva Nord, consistiti nell’aver lanciato, al termine della gara, mentre la propria squadra si recava sotto la Curva: 1. un fumogeno sul terreno di gioco, senza conseguenze; 63/183 2. venti bottigliette d’acqua piene e vuote sul terreno di gioco una delle quali, dopo essere rimbalzata a terra, colpiva il Collaboratore della Procura Federale sulla nuca, senza provocargli conseguenze. Valutate le modalità complessive dei fatti, ivi compresa la pericolosità della condotta sub B), ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 25, comma 3, e 26 C.G.S., rilevato che con riferimento alla condotta sub B) non si sono verificate conseguenze dannose (ulteriori rispetto all’avere attinto con la bottiglietta d’acqua il Collaboratore della Procura Federale) e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 400,00
BARI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 92° e al 93° minuto della gara, due scarpe sul terreno di gioco, senza conseguenze. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, C.G.S. rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose, che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 200,00
SAVOIA per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa il 90% dei 1300 presenti), posizionati nel Settore Curva, intonato, al 24° minuto del secondo tempo, un coro offensivo e insultante nei confronti di tifosi avversari ripetuto per cinque volte. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione dell’art. 25, comma 3, C.G.S. e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
TRENTO per avere causato il ritardo dell’inizio della gara di un minuto, in quanto nella rete di una delle porte era presente un buco che si rendeva necessario riparare. Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, C.G.S., con particolare riferimento alla misura del ritardo, misura della sanzione in applicazione dell’art. 4 C.G.S. (r. Arbitrale, r. c.c.).

Articoli correlati

Immagine news 1
"Col cuore"...e con l'esperienza di Lamanna. La Folgore Caratese fa miracolo in nove uomini
Immagine news 2
Nervi tesi in Folgore Caratese-Carpi. Cassani si gioca la panchina e i lombardi sono in nove
Immagine news 3
Rinforzo d'esperienza per la Folgore Caratese: in porta arriva l'ex Genoa Lamanna

Altre notizie Serie C

Oggi
Immagine news 1
18:19 Serie C
Serie C, il Giudice Sportivo: due giornate ad Armini e Matino. Inibizione per Criscitiello
Immagine news 2
17:55 Serie CUfficiale
UfficialePianese, è addio con l'esterno Peli: risolto consensualmente il contratto
Immagine news 3
17:49 Serie C
Serie C, gli arbitri della 14ª giornata: Dorillo per Salernitana-Catania, Vingo a Ravenna
Immagine news 4
15:56 Serie C
Salernitana, parla Faggiano: "Non sono un mercenario. Da venerdì squadra in ritiro, non punitivo"
Immagine news 5
15:35 Serie CFocus TMW
Focus TMWSerie C 2026/2027, il punto sulle panchine: il Carpi esonera Cassani. Arriva Miramari
Immagine news 6
15:20 Serie CUfficiale
UfficialeCarpi, in panchina ecco Miramari: "Una squadra e una città con storia e prestigio"
Immagine news 7
14:49 Serie CTMW
TMWRavenna-Forlì la sfida di Ronaldinho? Sì. Ma potrebbe non esser quella del tecnico Campedelli
Immagine news 8
14:42 Serie CUfficiale
UfficialeGiana, per rimpiazzare Samele non si è atteso gennaio. Tesserato lo svincolato Zamparo
Immagine editoriale di Raimondo De Magistris
Quando finiranno le attenuanti per Allegri? Svanite anche le sue tre qualità principali. E poi oltre il danno la beffa: quelle frasi in conferenza stampa...
Primo piano
Immagine top news n.0 Lazio, Floriani Mussolini ha rinnovato il suo contratto fino al 2031: il comunicato del club
Immagine top news n.1 Inter, Bonny rischia un mese di stop: ecco tutte le partite che salterà
Immagine top news n.2 Rocchi: "Gli arbitri vanno tutelati, ciò che è successo a Ferrieri Caputi è inaccettabile"
Immagine top news n.3 Sassuolo, ecco Roberto D'Aversa: il comunicato con l'annuncio del nuovo allenatore
Immagine top news n.4 Cisse: "Balotelli il mio modello in Nazionale. Al Milan per vincere tutto"
Immagine top news n.5 Rocchi: "L'inchiesta una ferita che fa ancora male. L'Italia non ha meritato Open VAR"
Immagine top news n.6 Nazionale, giovani e gioventù. Parla Oddo: "Manca la gavetta, ma il talento va sostenuto di più"
Immagine top news n.7 Roma, l’ultima idea è Balde del Barcellona: a gennaio può partire. Anche la Juve in agguato
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Come può giocare il nuovo Sassuolo di Roberto D'Aversa
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Gli spunti più interessanti arrivati dalla conferenza stampa di Roberto Mancini
Immagine news podcast n.2 D'Aversa o Montella per il Sassuolo, le altre squadre invece non cambiano. Il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.3 Cosa pensano i tifosi del Liverpool del possibile addio di Chiesa
Immagine news podcast n.4 Investimenti ma anche programmazione, per un Como sempre più azzurro. Il pensiero di Gianluca Di Marzio
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Gabriella Grassi: Gregucci e Martini ricordano la storica segretaria della Lazio
Immagine news Altre Notizie n.2 Rampulla: "Spalletti con i tanti infortuni non ha mai avuto la vera Juve"
Immagine news Altre Notizie n.3 Antonio Paganin: "Bologna, Palladino ha un carattere come quello dei grandi tecnici"
Serie A
Immagine box news Serie A Simonelli: "Pirateria, danni per 300 milioni. Stadi e vivai, così la Serie A può crescere"
Immagine box news Serie A Ausilio: "Incontrai Fabregas, ma ero a Londra per un giocatore. Chivu sapeva, era già dell'Inter"
Immagine box news Serie A Altro infortunio in attacco per l'Inter, ufficiale D'Aversa a Sassuolo: le top news delle 18
Immagine box news Serie A La Coppa Italia vira all'inglese. Serie A: "Proposto nuovo format con più squadre"
Immagine box news Serie A Palermo, Gardini: "Nuovo stadio? Speriamo di iniziare i lavori nella stagione 2027/28"
Immagine box news Serie A Da Besaggio e Palumbo a Russo, i talenti dell'Avellino fanno gola in Serie A. E non solo
Serie B
Immagine box news Serie B SudTirol, Zeroli convocato da Baldini: prenderà parte alle sfide dell'Italia Under 21
Immagine box news Serie B Serie B, la classifica degli allenatori dopo l'11ª giornata: Galloppa e Tomei al comando
Immagine box news Serie B Vicenza, aumentano le chance di permanenza di Gallo. Prevale la linea della tifoseria
Immagine box news Serie B Serie B, i migliori attaccanti dopo l'11ª giornata: il Gallo Belotti resta al comando
Immagine box news Serie B Serie B, i migliori centrocampisti dopo l'11ª giornata: Saporiti il volto nuovo al quinto posto
Immagine box news Serie B Serie B, i migliori difensori dopo l'11ª giornata: Missori e Guiebre davanti a tutti
Serie C
Immagine box news Serie C Serie C, il Giudice Sportivo: due giornate ad Armini e Matino. Inibizione per Criscitiello
Immagine box news Serie C Pianese, è addio con l'esterno Peli: risolto consensualmente il contratto
Immagine box news Serie C Serie C, gli arbitri della 14ª giornata: Dorillo per Salernitana-Catania, Vingo a Ravenna
Immagine box news Serie C Salernitana, parla Faggiano: "Non sono un mercenario. Da venerdì squadra in ritiro, non punitivo"
Immagine box news Serie C Serie C 2026/2027, il punto sulle panchine: il Carpi esonera Cassani. Arriva Miramari
Immagine box news Serie C Carpi, in panchina ecco Miramari: "Una squadra e una città con storia e prestigio"
Pronostici
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Fiorentina-Juventus
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Napoli-Lazio
Immagine box news Pronostici Pronostico Inter-Como, dominio nerazzurro nei precedenti: i lariani non vincono da oltre 40 anni
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Women’s Champions League, al via la 4ª giornata: oggi scontro diretto per la Roma. In campo l'Inter
Immagine box news Calcio femminile Niente derby in NWSL: Cantore e Di Gugliemo vanno avanti, Bonansea eliminata
Immagine box news Calcio femminile Da Fiskerstrand a Bugeja, la Top11 della sesta giornata di Serie A Women
Immagine box news Calcio femminile Golden Boy, i premi al femminile: vince la svedese Schroder. Premiata anche Galli
Immagine box news Calcio femminile Lazio Women, Grassadonia: "La maschile non è una sorpresa: durerà. Ma io preferisco la femminile"
Immagine box news Calcio femminile Roma e Inter galoppano, la Lazio è irriconoscibile: il punto dopo la 6ª giornata di Serie A Women
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Gianni Rivera, il mitico Golden Boy capace di fare "miracoli"
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Chiamatemi solo Lorenzo: il bomber che cancellò l'ironia a suon di gol
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Sportissimo, grazie Kimi: il giorno in cui l'Italia è tornata sul tetto della Formula 1
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
10 novembre 2017, inizia l'incubo: l'Italia di Ventura perde in Svezia per uno a zero
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, il resoconto dei nostri consigli per la 11ª giornata
Sportissimo
Newsticker
09/11 L’Inter boccia il Como all’esame di maturità, la Lazio frena ma resta al comando
02/11 La Lazio sola al comando, la Juve batte il Napoli. Arbitri sotto accusa
27/10 Harry Kane vince il Pallone d’Oro 2026. Ecco tutti i premiati
26/10 L’Inter dei ribaltoni riaggancia in vetta la Lazio. Vittorie scaccia crisi per Juve e Milan
21/10 La Cenerentola e la Nobile decaduta: Como 1907 contro Manchester United è calcio agli antipodi