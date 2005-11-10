Serie B, il Giudice Sportivo: Bonazzoli, Cuomo e Stivanello squalificati per un turno
Tommaso Maschio
Il Giudice Sportivo di Serie B, in base alle risultanze arbitrali della dodicesima giornata di campionato, ha squalificato tre giocatori tutti per una giornata. Si tratta di Federico Bonazzoli della Cremonese, Giuseppe Cuomo del Vicenza e Riccardo Stivanello del SudTiro, tutti espulsi nell’ultima gara giocata. A questi si aggiunge l’allenatore Antonio Calabro del Padova espulso nel corso della sfida contro l’Arezzo per aver ‘contestato platealmente una decisione arbitrale’.
Catanzaro, Benevento e Avellino multate
Per quanto riguarda invece le società il Giudice Sportivo ha così disposto: “premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della dodicesima giornata andata i sostenitori delle Società Arezzo, Ascoli, Avellino, Catanzaro, Modena, Padova, Sampdoria hanno, in violazione della normativa di cui all’art. 25 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 29, comma 1. lett. a) b) e d) CGS, delibera salvo quanto sotto specificato, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
Ammenda di € 5.000,00:
alla Soc. CATANZARO per avere suoi sostenitori, indirizzato sputi verso gli occupanti la panchina della squadra avversaria, senza attingere nessuno.
Ammenda di € 1.500,00: a
lla Soc. AVELLINO per avere suoi sostenitori, al 17° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 1.000,00:
alla Soc. BENEVENTO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa un minuto dell'inizio del primo tempo.