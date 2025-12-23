Giuffredi: "A breve parlerò con Manna del futuro di Ambrosino, Vergara e Marianucci"

Non ci sono solo Giovanni Di Lorenzo e Matteo Politano tra gli assistiti di Mario Giuffredi. Il procuratore ha anche altri giocatori che militano nel Napoli e ne ha parlato ai microfoni di Televomero: "Gli azzurri per me e per i miei calciatori sono stati molto importanti. Ho vinto la Coppa Italia con Hysaj, Di Lorenzo e Mario Rui, abbiamo vinto campionato e Supercoppa, abbiamo vinto Nations League con Mario Rui ed Europeo con Di Lorenzo".

Il futuro di alcuni è in dubbio? Marianucci, Ambrosino e Vergara non stanno giocando molto.

"Mi sono promesso che dopo il ritorno della Supercoppa parlerò con Manna di Marianucci, Ambrosino e Vergara, noi sapevamo del poco spazio, ma abbiamo voluto fare questa esperienza perché allenarsi con i campioni e con Conte poteva dare crescita personale".

Che ne pensa del loro utilizzo?

"È anche normale che per migliorare bisogna giocare e credo che la cosa migliore per un giovane è andare a giocare con continuità. Vergara lo scorso anno era in B con la Reggiana ed ora questi 4 mesi hanno arricchito la sua vita personale. In un percorso professionale hanno bisogno di continuità per poi magari in futuro ritornare. Ci sono giocatori che vanno 5-6 mesi in prestito per poi continuare".